Bahia x Sport: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo da Série B

Jogo acontece nesta quarta-feira (8), pela 11ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Bahia e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (8), na Arena Fonte Nova, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Bahia x Sport DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado - SC

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes - SC

Quarto árbitro: Emerson Ricardo de Almeida - BA

VAR: Vinicius Furlan - SP

Informações da partida

Buscando reduzir a diferença para o líder Cruzeiro, o Bahia, com 19 pontos, chega embalado após a vitória sobre o Criciúma por 2 a 1 na última rodada.

Em 56 jogos disputados entre as equipes, o Bahia registra 24 vitórias, contra 17 do Sport, além de 15 empates. No último encontro, o Leão venceu por 3 a 2, válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste 2022.

De lá para cá, o Tricolor acumula oito jogos de invencibilidade na Arena Fonte Nova, com sete vitórias e um empate.

Para o confronto, o técnico Guto Ferreira ainda não sabe se poderá contar com o volante Rezende, que sentiu a coxa e é tratado como dúvida, enquanto Marcelo Ryan, que está recuperado de uma lesão muscular, volta a ficar à disposição.

Ignácio, expulso contra o Criciúma, é desfalque certo. O provável substituto do defensor é Didi.

Do outro lado, o Sport, com 18 pontos, vem de vitória sobre a Ponte Preta, e busca mais três pontos para seguir na briga pelo G-4. Em caso de vitória, pode assumir a vice-liderança da Série B.

Prováveis escalações

Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Didi, Luiz Otávio, Djalma da Silva; Patrick de Lucca; Vítor Jacaré, Julio César Rezende, Danielzinho, Raí Nascimento; Hugo Rodallega.

Sport: Mailson; Ewerton, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Everton Felipe, Fabinho, Giovanni; Bruno Matias, Javier Parraguez, Luciano Juba.

Desfalques

Bahia

Ignácio: suspenso (cartão vermelho)

Sport

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 1 x 0 Bahia Série B 27 de maio de 2022 Bahia 2 x 1 Criciúma Série B 4 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Bahia Série B 11 de junho de 2022 18h30 (de Brasília) Bahia x Chapecoense Série B 14 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Sport

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 CRB Série B 24 de maio de 2022 Sport 2 x 1 Ponte Preta Série B 3 de junho de 2022

Próximas partidas