Bahia x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Mulheres de Aço e Sereias da Vila se enfrentam nesta quinta (27), às 15h, pelo Brasileirão feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

Brigando na parte de baixo da tabela, o Bahia recebe o Santos, nesta quinta-feira (27), às 15h (de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do MyCujoo, pela internet . Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Santos DATA Quinta-feira, 27 de maio de 2021 LOCAL Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Edvalter Marinho dos Santos

Assistentes: Edevan de Oliveira Pereira e Luanderson Lima dos Santos

Quarto árbitro: Moises Ferreira Simao

ONDE VAI PASSAR?



O Bahia é o penúltimo colocado do Brasileirão feminino / Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

O MyCujoo, pela internet, é quem vai passar o jogo deste domingo, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

A equipe do Bahia não vem fazendo um bom começo de campeonato e tem apenas quatro pontos conquistados em nove jogos. Ocupando a penúltima colocação, as Mulheres de Aço têm quatro empates, cinco derrotas e nenhuma vitória.

Provável escalação do Bahia: Anna Bia; Nine, Ninara, Rute, Gabi Barrozo; Fabi Ramos Vi, Esquerdinha; Fabi Sandoval, Gabi Itacaré e Roqueline.

SANTOS

As Sereias da Vila, por outro lado, estão brigando na parte de cima da tabela. Com 18 pontos conquistaods em cinco vitórias, três empates e uma derrota, o Santos está na quarta colocação, com a mesma pontuação do São Paulo, terceiro colocado.

Começando o treino! 🏃🏻‍♀️🏃🏽‍♀️ pic.twitter.com/X3EJB3iWoB — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) May 25, 2021

Provável escalação do Santos: Michelle; Bia menezes, Camila M., Bruninha, Maria Dias; Brena, Rita Bove, Erikinha, Amanda G., Ketlen e Cristiane.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Bahia Brasileirão feminino 23 de maio de 2021 Bahia 1 x 1 São José Brasileirão feminino 16 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Bahia Brasileirão feminino 30 de maio de 2021 15h (de Brasília) Bahia x Avaí/Kindermann Brasileirão feminino 02 de junho de 2021 15h (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 São José Brasileirão feminino 22 de maio de 2021 Santos 0 x 0 Palmeiras Brasileirão feminino 16 de maio de 2021

Próximas partidas