Bahia x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série B 2022

O Bahia recebe o Sampaio Corrêa nesta próxima terça-feira (26) em duelo válido pelo Brasileirão Série B deste ano. O jogo, disputado pela quarta rodada, será às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, com transmissão do Premiere, no streaming por assinatura, e no SporTV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

CHAMADA DAZN

QUANDO É?

JOGO Bahia x Sampaio Corrêa DATA Terça-feira, 26 de abril de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Traci

Assistentes: Kléber Lúcio Gil e Henrique Neu Ribeiro

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista

VAR: Heber Roberto Lopes e Thiaggo Americano Labes

ONDE VAI PASSAR?

Getty

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no streaming por assinatura, vão transmitir o jogo desta terça-feira, na Arena Fonte Nova. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Com sete pontos conquistados em três partidas disputadas, ao longo de duas vitórias e um empate, o Bahia é o líder da Série B e corre, além disso, com o melhor saldo de gols do torneio, com três gols positivos.

As três partidas foram contra Cruzeiro, na vitória por 2 a 0 em casa, Náutico, vencendo fora por 1 a 0, e CSA, que resultou em 1 a 1, em Alagoas. O artilheiro da equipe é Vitor Jacaré, que marcou os dois tentos no primeiro confronto do campeonato.

Pelo lado do Sampaio Corrêa, a equipe se mantém na quinta colocação ao lado de Grêmio, Londrina e Criciúma, com quatro pontos conquistados e +1 no saldo de gols. Foram três jogos disputados, sendo uma derrota para o Sport, por 1 a 0, um empate por 1 a 1, com o Tombense, e uma ótima vitória por 3 a 1, enfrentando o Brusque.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 0 Azuriz Copa do Brasil 19 de abril de 2022 CSA 1 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro Série B 22 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Sampaio Corrêa Campeonato Brasileiro Série B 26 de abril de 2022 21h30 (de Brasília) Ituano x Bahia Campeonato Brasileiro Série B 29 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

SAMPAIO CORRÊA

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 0 x 0 Cordino (4 x 3 nos pênaltis) Maranhense - Final 20 de abril de 2022 Sampaio Corrêa 3 x 1 Brusque Campeonato Brasileiro Série B 23 de abril de 2022

Próximas partidas