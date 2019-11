Bahia x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (17), pela 33ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando quebrar o tabu de sete anos sem vencer o , o entra em campo neste domingo (17), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para SP), além do canal TNT e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Palmeiras DATA Domingo, 17 de novembro LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BRA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida mira apenas na vitória em casa contra o seu riva/ Foto:Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para SP), além do canal TNT e Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

O Bahia não sabe o que é vencer o Palmeiras desde 2012 e, além de buscar quebrar o jejum histórico, também quer encerrar a sequência de seis jogos sem vitória no Brasileirão.

"Não tenha dúvida que esse momento pressiona. Pressiona time, jogadores, treinador. Passaram seis jogos, voltamos para casa e, na presença do nosso torcedor, não tivemos bons resultados nos últimos jogos. Naturalmente há pressão maior. Mas a pressão maior que nós temos é interna. Sabemos que podemos voltar ao nível que apresentamos no campeonato e nos credenciou a estar na parte de cima da tabela", analisou o técnico Roger Machado.

Com 43 pontos, o Bahia ocupa a nona posição do Brasileirão.

Provável escalação do Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Wanderson e Moisés; Gregore, Flávio e João Pedro (Ronaldo); Élber, Arthur Caíke e Gilberto

PALMEIRAS

Vice-líder do Brasileirão, com 11 pontos de diferença para o Flamengo, que possui um jogo a mais), o pode contar com o retorno de Felipe Melo, que conseguiu um efeito suspensivo e está livre novamente para ser escalado por Mano Menezes.

Por outro lado, o zagueiro Gustavo Gómez, convocado pela seleção do , é desfalque.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Ramires), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Deyverson (Luiz Adriano)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 Brasileirão 7 de novembro 3 x 1 Bahia Brasileirão 10 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Bahia Brasileirão 24 de novembro 16h (de Brasília) Bahia x Brasileirão 27 de novembro 21h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 6 de novembro Palmeiras 1 x 1 Brasileirão 9 de novembro

