Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela sexta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ainda invicto no Campeonato Brasileiro, o visita o neste sábado (29), às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT (exceto Bahia), Premiere e EI Plus. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Bahia x Palmeiras DATA Sábado, 29 de agosto de 2020 LOCAL Estádio de Pituaçu - Salvador HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT (exceto Bahia), Premiere e EI Plus. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na quinta posição, com oito pontos, o Palmeiras chega embalado com duas vitórias consecutivas.

O técnico Vanderlei Luxemburgo segue sem contar com Felipe Melo, Marcos Rocha e o meia Raphael Veiga, lesionados, enquanto o atacante Gabriel ainda é dúvida.

Por outro lado, Matías Viña se recuperou das dores no quadril e está liberado para entrar em campo.

Já o Bahia conheceu a sua primeira derrota no Brasileirão na última rodada e entra em campo buscando a recuperação.

O técnico Roger Machado não deverá contar com o goleiro Douglas e o lateral-direito João Pedro.

Com um ponto a menos que o , o Bahia soma sete pontos, aparecendo na oitava posição.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Bruno Henrique e Lucas Lima; Rony (Willian) e Luiz Adriano.

Provável escalação do Bahia: Anderson; Nino, Ernando, Juninho e Zeca; Ronaldo, Gregore (Daniel), Rodriguinho, Élber e Rossi; Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA -PR 0 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 Palmeiras 2 x 1 Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 11h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro 21 de agosto de 2020 Ceará 2 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 23 de agosto de 2020

Próximas partidas