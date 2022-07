Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão Sub-20

Partida acontece neste sábado (30), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20; veja como acompanhar na internet

Bahia e Palmeiras se enfrentam neste sábado (30), no CT Evaristo de Macedo, a partir das 15h (de Brasília), pela oitava rodada do Grupo A do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta.

Brigando pela liderança, o Verdão conheceu a sua primeira derrota após nove jogos, quando viu o rival São Paulo bater por 1 a 0. No momento, soma 15 pontos, com cinco vitórias e dois revés. Aproveitamento de 71%.

Do outro lado, o Bahia, na lanterna do grupo, com três pontos, ainda busca o primeiro triunfo no torneio. Até agora, foram três empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Possível escalação do Bahia Sub-20: Gabriel; Daniel, Pedro Borges, Nathan e Ryan; Cuadrado, Hiago e Patrick; Vitinho, Éverton e Marcelo Ryan.

Possível escalação do Palmeiras Sub-20: Mateus; Denzel, Henri, Michel e Ian; Léo, Jota e Pedro Lima; Allan, Kevin e Ruan Ribeiro.

Desfalques da partida

Bahia:

sem desfalques confirmados.

Palmeiras:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Bahia x Palmeiras DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL CT Evaristo de Macedo - Camacari, BA HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista (BA)

Assistentes: Patricia dos Reis do Nascimento e Wesley Silva Santos (BA)

Quarto árbitro: Moises Ferreira Simao (BA)

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 2 x 2 Bahia Brasileiro Sub-20 16 de julho de 2022 Flamengo 3 x 0 Bahia Brasileiro Sub-20 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Bahia Brasileiro Sub-20 7 de agosto de 2022 15h (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

Palmeiras

JOGO CAMPEONATO DATA Monte Azul 0 x 3 Palmeiras Brasileiro Sub-20 20 de julho de 2022 São Paulo 1 x 0 Palmeiras Brasileiro Sub-20 23 de julho de 2022

Próximas partidas