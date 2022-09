Bahia x Operário: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Com objetivos distintos, equipes entram em campo neste sábado (24) precisando vencer; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o Operário na noite deste sábado (24), às 18h15 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. O torcedor pode acompanhar ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Há duas partidas sem vencer, o Bahia entra em campo sabendo que precisa somar pontos para não ver a sua posição dentro do G-4 ameaçada. O Tricolor está em terceiro lugar, com 51 pontos.

Já o Perário é o vice-lanterna, com 30 pontos, e também tropeçou nas últimas rodadas, ficando em situação delicada na tabela. Por isso, o Fantasma busca uma reação para seguir sonhando em deixar a zona de rebaixamento.

Escalações:

Escalação do provável BAHIA: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende, Patrick, Mugni e Ricardo Goulart; Raí, Matheus Davó e Vitor Jacaré.

Escalação do provável OPERÁRIO: Vanderlei, Arnaldo, Dirceu, Gustavo Alcino e Fabiano; Rafael Chorão, Fernando Neto, Felipe Garcia, Reina e Rafael Oller; Paulo Sérgio.

Desfalques

Bahia

Sem desfalques confirmados.

Operário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 24 de setembro de 2022

• Horário: 18h15 (de Brasília)

• Local: Arena Fonte Nova

• Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (árbitro), Renan Aguiar da Costa e Vanessa Santos Azevedo (assistentes), Ricarle Batista (quarto árbitro) e Daiane dos Santos (AVAR)