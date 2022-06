Bahia x Novorizontino: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (25), pela 14ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Bahia e Novorizontino se enfrentam neste sábado (25), na Arena Fonte Nova, a partir das 16h (de Brasília), pela 14ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Depois da derrota para o Athletico-PR no meio da semana pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Bahia volta as atenções para a Segundona em busca da recuperação para diminuir a diferença de seis pontos para o líder Cruzeiro.

O técnico Guto Ferreira volta a ter à disposição Rildo, recuperado de sintomas gripais, enquanto Didi, em transição física, e Marco Antônio e Jonathan, no departamento médico, e Patrick de Lucca, expulso na derrota para a Chapecoense, são desfalques certos.

Do outro lado, o Novorizontino, a um ponto do Náutico, equipe que abre o Z-4, busca os três pontos para se afastar da zona de rebaixamento e encerrar a série de seis jogos sem vencer (quatro derrotas e dois empates).

Rafael Guanaes fará a sua estreia no comando da equipe, após a demissão de Allan Aal após a derrota para o Tombense por 3 a 1 na última rodada.

"Vamos precisar, nesses poucos dias, aproveitar ao máximo daquilo que a gente tem de capacidade e criatividade principalmente para aproveitar as características deles (jogadores). Conseguir fazer com que o jogador se sinta bem em determinadas funções e que isso coletivamente faça sentido. Então as coisas não vão funcionar 100% bem em três dias de trabalho. Isso é impossível. Mas dentro desse processo e a cada exercício, não só a cada sessão de treino, a gente conseguir saber para onde estamos caminhando e buscar essa evolução gradativa. Um time que seja muito intenso, que consiga marcar muito e que seja corajoso. São aspectos emocionais muito importantes", afirmou o treinador.

O treinador não poderá contar com Lucas Tocantins e Felipe Alburquerque suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Willian Lepo e Douglas Baggio são os prováveis substitutos.

Prováveis escalações

Possível escalação do BAHIA: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma Silva; Vitor Jacaré, Daniel e Lucas Mugni; Rildo, Rodallega e Matheus Davó.

Possível escalação do NOVORIZONTINO: Lucas Frigeri; Willian Lepo, Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Léo Baiano, Gustavo Bochecha e Rômulo; Cléo Silva, Quirino e Douglas Baggio.

Desfalques da partida

Bahia:

Marco Antônio e Jonathan: DM.

Didi: transição física.

Patrick de Lucca: suspenso (cartão vemelho).

Novorizontino:

Felipe Alburquerque: suspensos (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Bahia x Novorizontino DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique - CE

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Renan Aguiar da Costa - CE

Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva Souza - BA

VAR: Gilberto Rodrigues Castro - PE

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Chapecoense Série B 14 de junho de 2022 Bahia 1 x 2 Athletico-PR Copa do Brasil 22 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Bahia Série B 28 de junho de 2022 19h (de Brasília) Bahia x Grêmio Série B 3 de julho de 2022 16h (de Brasília)

Novorizontino

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 1 x 2 Guarani Série B 12 de junho de 2022 Novorizontino 1 x 3 Tombense Série B 18 de junho de 2022

