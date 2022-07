Bahia x Náutico: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (29), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Náutico entram em campo na noite desta sexta-feira (29), a partir das 19h (de Brasília), pela 21ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

O Bahia entra em campo defendendo a sua posição dentro do G-4 e vem de derrota na última rodada. O Tricolor está em quarto lugar, com 34 pontos, e segue sem contar com Marco Antônio e Patrick, lesionados.

Do outro lado, o Náutico não vence há quatro jogos na Série B, e as derrotas recentes fizeram com que o time caísse para o 19º lugar, com 18 pontos. Richard Franco e Djavan, no departamento médico, não viajaram, enquanto Wellington está suspenso.

Nos últimos 19 jogos entre as equipes, o Bahia ganhou oito vezes, o Náutico sete, além quatro empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Bahia: Danilo, André, Gabriel Xavier, Luiz Otávio, Didi, Matheus Bahia, Rezende, Miqueias, Raí Nascimento, Daniel e Davó.

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri; Thiago Ennes, João Paulo, Bruno Bispo e João Lucas; Jobson, Victor Ferraz, Souza e Jean Carlos; Geuvânio e Kieza.

Desfalques da partida

Bahia:

Marco Antônio e Patrick: departamento médico.

Mugni: suspenso.

Náutico:

Richard Franco e Djavan: departamento médico.

Wellington: suspenso.

Quando é?

JOGO Bahia x Náutico DATA Sexta-feira, 29 de julho de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Costa (SP)

Quarto árbitro: Eziquiel Costa (BA)

VAR: Vinicius Furlan (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Náutico

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 0 Náutico Série B 20 de julho de 2022 Náutico 1 x 2 Chapecoense Série B 17 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Náutico Série B 5 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Náutico x CRB Série B 10 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 0 Bahia Série B 23 de julho de 2022 Bahia 1 x 1 CRB Série B 19 de julho de 2022

Próximas partidas