Bahia x Londrina: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (3) para Bahia x Londrina, pela sexta rodada da Série B do Brasileiro, a partir das 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Na vice-lierança, com 10 pontos, o Bahia conheceu o seu primeiro resultado negativo na Segundona na última rodada, quando perdeu para o Ituano por 1 a 0. Até o momento, são três vitórias, um empate e uma derrota.

Do outro lado, o Londrina, na 12ª posição, com cinco pontos, soma uma vitória, duas derrotas e dois empates.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para a partida contra o Londrina, o Bahia não poderá contar com Raí, que teve fratura confirmada na mão direita e passará por cirurgia, enquanto o atacante Rodallega e o meia Mugni lesionados, seguem fora.

Já o volante Rezende e o meia Warley Jr. treinaram normalmente e podem ir a campo.

Do outro lado, o Tubarãoterá as ausências de Samuel Santos e Jhonny Lucas, com lesões na panturrilha e coxa, respectivamente.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Luiz Otávio, Ignácio, Luiz Henrique, Patrick, Rezende (Emerson), Daniel, Vitor Jacaré, Rildo (Marco Antônio) e Matheus Davó.

Possível escalação do Londrina: Matheus Nogueira; Luan, Saimon, Augusto e Felipe Vieira; João Paulo, Jean Henrique (Mandaca) e Alan Ruschel (Eltinho); Caprini, Gabriel Santos e Douglas Coutinho.

DESFALQUES

BAHIA:

Rodallega e Mugni: lesionados

LONDRINA:

Samuel Santos e Jhonny Lucas: lesionados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bahia e Londrina será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta terça-feira (3), na Arena Fonte Nova.