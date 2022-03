Bahia x Jacuipense: onde assistir ao vivo, horário e informações pelo Campeonato Baiano 2022

Bahia e Jacuipense se enfrentam neste sábado (12), na Arena Fonte Nova, a partir das 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (Cultura), na TV aberta.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Jacuipense DATA Sábado, 12 de março de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TVE (Cultura), na TV aberta, será o canal que vai transmitir o jogo deste sábado, na Fonte Nova.

Divulgação/Bahia

MAIS INFORMAÇÕES

Invicto na temporada com sete vitórias e aproveitamento de 100% no Campeonato Baiano, o Jacuipense, líder isolado com 21 pontos, terá pela frente o Bahia, que aparece na oitava posição, cinco a menos que o Barcelona de Ilhéus, que fecha o G-4.

O Bahia entra em campo pressionado pela vitória após três derrotas consecutivas na temporada.

No meio da semana, o Tricolor anunciou a renovação de contrato do artilheiro Hugo Rodallega, que soma oito gols em 10 jogos disputados em 2022.

"Esse é um primeiro passo importante para alcançarmos o objetivo do ano. Um jogador que tem grande importância no elenco, uma liderança muito positiva, e vem fazendo a alegria da nossa torcida", afirmou o diretor de futebol Eduardo Freeland.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Bahia

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético (BA) 2 x 1 Bahia Baiano 2 de março de 2022 Bahia 2 x 3 Sport Copa do Nordeste 5 de março de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Conquista Baiano 16 de março de 2022 19h15 (de Brasília) Sergipe x Bahia Copa do Nordeste 19 de março de 2022 17h45 (de Brasília)

Jacuipense

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Jacuipense 3 x 1 Conquista Baiano 19 de fevereiro de 2022 Barcelona BA 0 x 3 Jacuipense Baiano 5 de março de 2022

Próximas partidas