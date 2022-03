Bahia x Jacuipense: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Baiano 2022

O Bahia enfrenta o Jacuipense neste sábado (12), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela oitava rodada do Campeonato Baiano.

O Tricolor, vindo de duas derrotas consecutivas tem confronto decisivo neste sábado. A partida pode significar a eliminação ainda na primeira fase do Estadual.

Do outro lado, o Jacuipense, líder isolado do Baianão, com 21 pontos, busca manter o aproveitamento de 100%.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto decisivo em casa, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o zagueiro Gustavo Henrique, suspenso, mas o volante Patrick de Lucca retorna ao time titular.

🇱🇺 Esquadrão pronto pra partida de amanhã pelo Estadual; saiba como foi ➡️ https://t.co/tmQOmeUwgD #BBMP pic.twitter.com/LllcSy42I7 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 11, 2022

Mais artigos abaixo

Escalação do Jacuipense: Mota; Railan, Wesley, Matheus Cabral, Evandro; William, Flávio, Danilo Rios; Ruan Levine, Welder, Jeam.

Escalação do Bahia: Matheus Teixeira; Borel, Luiz Otávio, Ignácio e Luiz Henrique; Rezende (Willian Maranhão), Patrick de Lucca e Daniel; Raí, Marco Antônio e Rodallega.

DESFALQUES

BAHIA:

Gustavo Henrique: suspenso

JACUIPENSE

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bahia x Jacuipense será transmitido ao vivo pela TVE (Cultura), neste sábado (12).