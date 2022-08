Bahia x Ituano: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (12), pela 24ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira (12), no Arena Fonte Nova, a partir das 21h30 (de Brasília), pela 24ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Após ser derrotado no último jogo, o Bahia conta com o apoio de sua torcida para voltar a vencer na competição.O Tricolor, terceiro colocado com 40 pontos, conta com os retornos de Mugni, Patrick e Ricardo Goulart, enquanto Marco Antônio e Luiz Otávio seguem no departamento médico.

Do outro lado, o Ituano vem de uma sequência de seis jogos sem perder e quer dar continuidade à sua perseguição ao G-4. Pacheco, lesionado, é mais uma vez desfalque do Rubro-Negro.

Em três jogos disputados entre as equipes, o Bahia soma duas vitórias, contra uma do Ituano. No primeiro turno, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do BAHIA: Danilo Fernandes, André, Ignácio, Didi, Matheus Bahia, Rezende, Emerson Santos, Daniel, Copete, Rodallega e Igor Torres.

Possível escalação do ITUANO: Jefferson, Raí, Lucas Dias, Bernardo, Mário Sérgio, Rafel Pereira, Caique, Lucas Siqueira, Kaio, Rafael Elias e Gabriel Barros.

Desfalques da partida

Bahia:

Marco Antônio e Luiz Otávio: lesionados.

Ituani:

Pacheco: lesionado.

Quando é?

JOGO Bahia x Ituano DATA Sexta-feira, 12 de agosto de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio Machado (SC)

Assistentes: Johnny Oliveira e Gizeli Casaril (SC)

Quarto árbitro: Ricarle Batista (BA)

VAR: Rodrigo Miranda (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Sampaio Corrêa 2 x 0 Bahia Série B 9 de agosto de 2022 Bahia 1 x 0 CSA Série B 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Bahia Série B 16 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Bahia x Vasco Série B 28 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

Ituano

JOGO CAMPEONATO DATA Ituano 4 x 1 Sport Série B 9 de agosto de 2022 Vila Nova 1 x 1 Ituano Série B 5 de agosto de 2022

Próximas partidas