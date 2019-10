Bahia x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colorado terá a estreia de Zé Ricardo neste sábado (26), pela 28ª rodada do Brasileirão ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem vencer em casa há três jogos, o busca reencontrar o caminho da vitória contra o na noite deste sábado (26), às 19h (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT (exceto para o estado da Bahia), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Internacional DATA Sábado, 26 de outubro LOCAL Arena Fonte Nova - Bahia, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Bahia Divulgação)

O duelo terá transmissão ao vivo do canal TNT (exceto Bahia), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Vindo de derrota para o Ceará, o Bahia busca a recuperação em casa. Atualmente, a equipe ocupa a oitava posição, com 41 pontos.

O técnico Roger Machado não poderá contar com Moisés, machucado, e Élber, suspenso.

"Entendo a frustração do torcedor, assim como em outros jogos, mesmo não tendo conquistado a vitória em casa, o torcedor aplaudiu, como na eliminação para o . Não há necessidade de fazer um discurso de otimismo. É só olhar para a tabela que ele vai ver o reflexo das boas atuações quando ele esteve presente, de uma campanha regular, que nenhum momento flertou com a parte de baixo, e continuamos vivos e com muita esperança de conquistar.", disse o treinador.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e Alejandro Guerra (Ronaldo); Élber, Artur e Gilberto

INTERNACIONAL

Ocupando a sexta posição do Brasileirão, com 42 pontos, o Inter terá a estreia de Zé Ricardo sob o comando da equipe.

Sem Patrick e D’Alessandro, suspensos, o treinador pode promover o retorno de Rodrigo Lindoso ao meio-campo, além de Rafael Sobis, recuperado de lesão muscular.

"Já deu para ver um time mais ofensivo, marcando mais alto, obviamente tem poucos dias antes de um jogo muito importante. Não dá para fazer muita coisa diferente jogando fora de casa, porque a gente vem trabalhando de uma forma. É muito difícil mudar em poucos dias. Mas as impressões são muito boas", disse Cuesta.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Zeca; Edenílson, Rodrigo Lindoso, Guilherme Parede, Neilton e Wellington Silva; Guerrero

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 0 x 1 Bahia Brasileirão 16 de outubro Bahia 1 x 2 Ceará Brasileirão 21 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Bahia Brasileirão 31 de outubro 19h15 (de Brasília) x Bahia Brasileirão 3 de novembro 19h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 2 Internacional Brasileirão 17 de outubro Internacional 0 x 1 Brasileirão 20 de outubro

Próximas partidas