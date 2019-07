Bahia x Grêmio: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Após empate em 1 a 1 na Arena do Grêmio, equipes miram semifinal da Copa do Brasil

Após a partida de ida terminar empatada em 1 a 1, e voltam a campo nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do . Uma nova igualdade leva a decisão para os pênaltis. Não há gol qualificado.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Bahia x Grêmio DATA Quarta-feira, 17 de julho LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Divulgação Bahia)

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv 2 e Premiere. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Após eliminar o nas oitavas de final e empatar no jogo de ida na Arena do Grêmio, o Bahia chega confiante para o confronto de volta ao lado de sua torcida.

Com mais de 37 mil ingressos vendidos antecipadamente, o técnico Roger Machado viu a chance de contar com Nino, seu titular absoluto, aumentar, após o lateral ter torcido o tornozelo esquerdo em Alegre.

Por outro lado, Guerra ficará fora do duelo. O jogador torceu o joelho direito contra o e vem fazendo tratamento no departamento médico, assim como o atacante Rogério e o zagueiro Ernando, que se recuperam de uma luxação no ombro e uma hérnia de disco, respectivamente.

Provável escalação:

GRÊMIO

Já em Salvador para o duelo de volta contra o Bahia, o Grêmio chega confiante após a virada polêmica sobre o Vasco no fim de semana.

No desembarque da delegação em Salvador, Matheus Henrique foi só elogios ao adversário.

"Mais um jogo difícil. A gente sabe da temporada do Bahia, vem fazendo grandes jogos, equipe bem qualificada. Mostraram lá na Arena. Temos total confiança. Estamos acostumados a jogar decisão em casa ou fora. Viemos aqui para buscar a classificação", disse o volante.

Provável escalação: