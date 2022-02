Bahia x Globo-RN: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Bahia e Globo, do Rio Grande do Norte, se enfrentam neste sábado (12), na Arena Fonte Nova, a partir das 17h45 (de Brasília), pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para região nordeste), na TV aberta, do Nordeste FC, no streaming, e do TikTok da Copa do Nordeste, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Globo-RN DATA Sábado, 12 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, Bahia HORÁRIO 17h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SBT (para a região nordeste, na TV aberta, o Nordeste FC, no streaming, e o TikTok da Copa do Nordeste, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado (12), na Arena Fonte Nova.

MAIS INFORMAÇÕES

Apesar de ser um início de temporada, o Bahia chega para essa partida da Copa do Nordeste pressionado. A equipe comandada por Guto Ferreira só conquistou uma vitória na competição, ocupando a 5ª posição, com 3 pontos. Além disso, a equipe vem de uma derrota para o Barcelona de Ilhéus, pelo Campeonato Baiano, por 1 a 0.

“A confiança do torcedor só vai ser melhorada com resultado. Hoje tivemos oito finalizações contra uma, e o adversário venceu por 1 a 0. Nas duas partidas que fomos derrotados tivemos, antes dos cinco minutos, bolas em cima da linha e não fizemos o gol [...] é ser um pouquinho mais feliz nessa situação de encaixar o lance e fazer o gol. O mais importante, que é a criação, estamos criando”, disse o treinador após a partida.

Já o Globo, do Rio Grande do Norte, ainda não venceu na Copa do Nordeste, Até o momento, a equipe somou dois pontos, tendo duas derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Alagoinhas 2 x 1 Bahia Copa do Nordeste 5 de fevereiro de 2022 Bahia 0 x 1 Barcelona de Ilhéus Campeonato Baiano 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x CSA Copa do Nordeste 16 de fevereiro de 2022 19h30 (de Brasília) Fortaleza x Bahia Copa do Nordeste 19 de fevereiro de 2022 17h45 (de Brasília)

GLOBO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Globo-RN 1 x 1 Botafogo-PB Copa do Nordeste 6 de fevereiro de 2022 Ceará 5 x 0 Globo-RN Copa do Nordeste 9 de fevereiro de 2022

Próximas partidas