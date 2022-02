Bahia x Globo-RN: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar neste sábado (12) para Bahia e Globo, do Rio Grande do Norte, em partida válida pela quarta rodada da Copa do Nordeste, a partir das 17h45 (do horário de Brasília). O Bahia está há três jogos sem vencer e, por isso, vai em busca desse triunfo na Lampions League.

O técnico Guto Ferreira, do Bahia, segue pressionado por resultados melhores neste início de temporada, enquanto o Globo sofreu uma goleada do Ceará na última rodada da Copa do Nordeste.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o Bahia não terá muitos desfalques. A dúvida fica para a volta de Ignacio e Matheus Bahia, que foram poupados na última rodada.

Assim como o time baiano, o Globo não terá muitos desfalques e, assim, manterá o mesmo time da última rodada da Copa do Nordeste.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Jonathan, Luiz Otávio, Ignácio, Djalma; Patrick, Rezende, Daniel; Marco Antônio, Raí e Rodallega.

Check-in aberto pra partida de sábado pela Copa do Nordeste.



Em função do limite de 1.500 pessoas determinado pelo governo, associados da modalidade Acesso Garantido devem confirmar presença no Portal do Sócio até 17h desta sexta ➡️ https://t.co/gEvqYA0CIY pic.twitter.com/yLXNf7MNbT — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 10, 2022

Possível escalação do Globo: André Zuba; Alessandro, Gravatá, Pedro Maia, Márcio; Victor Souza, Ramon, Judson; Hitalo, Hiltinho e Rômulo.

DESFALQUES

BAHIA:

MIQUÉIAS: lesionado

IGNACIO: dúvida

MATHEUS BAHIA: dúvida

GLOBO:

MAEL: LESIONADO

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bahia e Globo será transmitido ao vivo pela SBT (para região nordeste), na TV aberta, pelo Nordeste FC, no streaming, e pelo TikTok da Copa do Nordeste, na internet, neste sábado (12).