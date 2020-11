Bahia x Fortaleza: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), em jogo atrasado da 18ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem Rogério Ceni no comando, o visita o nesta quarta-feira (11), às 18h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em duelo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT (exceto BA), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.



Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Fortaleza DATA Quarta-feira, 11 de novembro de 2020 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BRA HORÁRIO 18h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Bahia

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal TNT (exceto BA), além do Premiere. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real

Após ver Rogério Ceni deixar o clube e assumir o Flamengo, o Fortaleza será dirigido pelo treinador Marconne Montenegro do sub-23, no duelo contra o Bahia.

Mais times

Vindo de derrota para o -PR por 2 a 1 na última rodada, o time entra em campo ainda sem contar com Quintero, no departamento médico.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Já o Bahia do técnico Mano Menezes registra quatro desfalques: João Pedro e Ernando, lesionados, além de Gregore e Elias, suspensos.

Mais artigos abaixo

Rogério Ceni não é mais treinador do Fortaleza. Agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso em seu próximo desafio. Os auxiliares, Charles Hembert e Nelson Simões, e o preparador físico, Danilo Augusto, também deixam o Tricolor. pic.twitter.com/ag1ygBRWNg — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) November 10, 2020

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Anderson Martins, Juninho e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo e Elias (Daniel); Rossi (Fessin), Élber (Clayson) e Gilberto.

Provável escalação do Fortaleza:

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 4 x 0 5 de novembro de 2020 Bahia 1 x 0 Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Bahia Campeonato Brasileiro 16 de novembro de 2020 18h (de Brasília) RB x Bahia Campeonato Brasileiro 22 de novembro de 2020 18h15 (de Brasília)

FORTALEZA

VJOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020 2 x 1 Fortaleza Campeonato Brasileiro 7 de novembro de 2020

Próximas partidas