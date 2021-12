Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Em duelo de equipes com objetivos opostos, Bahia e Fluminense se enfrentam neste domingo (5), na Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (RJ, BA, ES, SE, PB, RN, PI, MA e Juiz de Fora), na tv aberta, do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Fluminense DATA Domingo, 5 de dezembro de 2021 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back e Miguel Cataneo da Costa (SP)

Quarto árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

AVAR: Marcus Vinicius Gomes (MG)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo deste domingo terá transmissão da Globo (RJ, BA, ES, SE, PB, RN, PI, MA e Juiz de Fora), na tv aberta, do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Bahia entra em campo precisando de um triunfo para seguir com chances de escapar do Z-4.

O Tricolor não terá Daniel e Lucas Mugni, suspensos. Por outro lado, Juninho Capixaba retorna à equipe

Já o Fluminense segue firme na luta por uma vaga direta na próxima edição da Copa Libertadores e, para isso, o triunfo fora de casa é de extrema importância.

O único desfalque do time carioca é David Braz, suspenso.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Rodriguinho e Edson; Raí Nascimento, Gilberto e Juninho Capixaba.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Marlon; André, Wellington e Yago Felipe; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 3 Atlético-MG Brasileirão 2 de dezembro de 2021 Atlético-GO 2 x 1 Bahia Brasileirão 29 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Bahia Brasileirão 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília) A definir A definir A definir A definir

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 1 Fluminense Brasileirão 28 de novembro de 2021 Fluminense 1 x 0 Internacional Brasileirão 24 de novembro de 2021

Próximas partidas