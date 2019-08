Bahia x Flamengo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (4), pela 13ª rodada do Brasileirão

Com promessa de grande festa nas arquibancadas da Arena Fonte Nova, se se enfrentam neste domingo (4), às 16h (de Brasília), em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do canal Premiere. Aqui, na Goal , você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

JOGO Bahia x Flamengo DATA Domingo, 4 de agosto LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador HORÁRIO 16(Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto:Alexandre Vidal / Flamengo)

A partida terá transmissão do canal Premiere para todo o Brasil. Aqui, na Goal Brasil, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Sem vencer há cinco jogos e sem marcar gols há quatro no Campeonato Brasileiro, o Bahia, em 12º lugar, contará com o apoio de sua torcida para espantar a má fase e se manter distante da zona de rebaixamento.



"A gente sabe que o termômetro da torcida somos nós dentro de campo. A gente tem que trazer o torcedor para o nosso lado desde o começo do jogo. Tem que pressionar e não dar espaço para eles jogarem. Ter tranquilidade para mantar o jogo o mais rápido possível", disse o volante Jean em entrevista coletiva.

Provável escalação: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Moisé, Gregore, Flávio, Ramires, Artur, Gilberto e Lucca.

FLAMENGO

Já o Flamengo chega embalado por sete jogos invictos dentro da competição (cinco vitórias e dois empates), mas sem contar com o artilheiro Gabriel, lesionado. Caberá a Bruno Henrique o papel de goleador na equipe rubro-negra. Além disso, o lateral-esquerdo Filipe Luís foi relacionado pela primeira vez

Provável escalação: Diego Alves, Rodinei (Rafinha), Thuler, Pablo e Renê; Piris da Motta (Cuellar); Éverton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta; Bruno Henrique e Reinier.