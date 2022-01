Bahia x Doce Mel-BA: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Bahia e Doce Mel se enfrentam nesta quarta-feira (26), na Arena Fonte Nova, a partir das 19h15 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (Cultura), na tv aberta, e do Youtube da TVE, na internet. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Bahia x Doce Mel DATA Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A TVE (Cultura), na tv aberta, e o Youtube da TVE, na internet, irão transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bahia busca a sua primeira vitória no estadual, após vir de dois empates consecutivos.

Apesar de o jogo ser na Arena Fonte Nova, o Tricolor não poderá contar com o apoio de sua torcida, já que a diretoria do clube optou por fazer o jogo com portões fechados para conter gastos.

Já o Doce Mel também quer os seus primeiros três pontos na competição, pois foi derrotado nas rodadas anteriores.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 Unirb Baiano 19 de janeiro de 2022 Bahia de Feira 2 x 2 Bahia Baiano 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Campinense x Bahia Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022 16h (de Brasília) Vitória x Bahia Baiano 3 de fevereiro de 2022 19h15 (de Brasília)

DOCE MEL

JOGO CAMPEONATO DATA Doce Mel 1 x 3 Atlético (BA) Baiano 19 de janeiro de 2022 Jacuipense 1 x 0 Doce Mel Baiano 15 de janeiro de 2022

Próximas partidas