Bahia x CSA: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Nordeste 2022

Bahia e CSA se enfrentam nesta quarta-feira (16), na Arena Fonte Nova, a partir das 19h30 (de Brasília), pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do Nordeste FC, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x CSA DATA Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, Bahia HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Nordeste FC, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (16), na Arena Fonte Nova.

MAIS INFORMAÇÕES

Pelo Grupo B, o Bahia chega para esta partida da 5ª rodada da Copa do Nordeste aliviado, ocupando a 2ª posição, com 6 pontos conquistados. A equipe goleou o Globo-RN por 5 a 0 na última rodada. Com isso, a equipe comandada por Guto Ferreira conseguiu afastar a sequência de três jogos sem um único triunfo, incluindo pelo Campeonato Baiano.

O treinador, por sua vez, avaliou o desempenho da equipe no último jogo: "Foi um jogo importante porque trouxe um triunfo com uma margem de gols importante. A gente conseguiu boas jogadas. Esse tipo de situação tende a trazer confiança, esse foi o fator preponderante."

"Não foi tudo perfeito, como a gente gostaria, mas houve uma evolução bastante grande. Mas tem muita coisa a se corrigir também."

Já o CSA, que está no Grupo A, ocupa a 2ª posição, com sete pontos. A equipe vem de um empate no clássico contra o CRB por 1 a 1. Ainda assim, o time soma duas vitórias e um empate na Copa do Nordeste.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Barcelona-BA Campeonato Baiano 9 de fevereiro de 2022 Bahia 5 x 0 Globo-RN Copa do Nordeste 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Bahia Copa do Nordeste 19 de fevereiro de 2022 17h45 (de Brasília) Bahia x Sampaio Corrêa Copa do Nordeste 24 de fevereiro de 2022 17h45 (de Brasília)

CSA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 0 Floresta Copa do Nordeste 8 de fevereiro de 2022 CRB 1 x 1 CSA Copa do Nordeste 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas