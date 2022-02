Bahia x CSA: escalação, desfalques e mais do jogo pela Copa do Nordeste 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (16) para Bahia e CSA, em partida válida pela 5ª rodada da Copa do Nordeste, a partir das 19h30 (do horário de Brasília). O Esquadrão vai em busca de mais um triunfo pela Lampions League.

O CSA vem de um empate no clássico contra o CRB por 1 a 1, enquanto o Bahia bateu o Globo, do Rio Grande do Norte, por 5 a 0, com gols de Raí, Marco Antônio, Rodallega e Marcelo Cirino, no último duelo.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o Bahia deverá manter a mesma formação que bateu o Globo-RN por 5 a 0. O técnico Guto Ferreira, porém, contará com a volta de Matheus Bahia, que estava suspenso no útlimo jogo.

Mais artigos abaixo

Assim como o Bahia, o CSA deverá manter a mesma equipe da última partida. Ainda assim, o técnico Mozart não contará com Cedric, que saiu lesionado no último duelo, além de William machucado. Por outro lado, a equipe contará com a volta de Felipe Augusto, que estava infectado pela Covid-19.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Luiz Otávio, Ignácio, Luiz Henrique (Matheus Bahia); Willian Maranhão, Patrick e Daniel; Raí, Marco Antônio e Rodallega.

🔵🔴⚪ Primeiro treino da semana é marcado por testes em atividade tática no CT; saiba como foi ➡️ https://t.co/VSb43NQtKz #BBMP pic.twitter.com/cPp9PNP3ws — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) February 14, 2022

Possível escalação do CSA: Marcelo Carné; Lucas Alexandre, Wellington, Werley, Geovane; Ernandes, Luiz Henrique, Gabriel; Marocs Túlio, Lucas Barcelos e Rodrigo.

O CSA já tem mais um desafio pela frente. Anota aí na sua agenda que o Azulão entra em campo nesta quarta-feira (16), pela Copa do Nordeste, para enfrentar o Bahia, na Fonte Nova, às 19h30. Contamos com o apoio na Nação Azulina nesse jogo. Vamos para cima! 🔵⚪️ pic.twitter.com/xxYr56j4WC — CSA (@CSAoficial) February 14, 2022

DESFALQUES

BAHIA:

SEM DESFALQUES

CSA:

WILLIAM: lesionado

CEDRIC: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bahia e CSA será transmitido ao vivo pela Nordeste FC, no streaming, nesta quarta-feira (16).