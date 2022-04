Bahia x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

O Bahia recebe o Cruzeiro nesta sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada da Série B. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, três após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão de 2019. Na pcasião, as equipes empataram em 1 a 1.

Depois da derrota para o Atlético-MG na final do Campeonato Mineiro, a Raposa está voltada para encerrar à saga na segunda divisão. O time está na competição pelo terceiro ano seguido.

Do outro lado, o Bahia entra em campo pressionado após a queda precoce no Baianão e na Copa do Nordeste.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena Fonte Nova, o Bahia estreará na Série B com dois desfalques certos. O goleiro Mateus Claus e o meia Lucas Mugni, vetados pelo departamento médico. Assim, o técnico Guto Ferreira pode promover os retornos de Danilo Fernandes e Rezende.

"Feliz em poder voltar e seguir trabalhando forte diariamente e estou pronto para voltar a jogar. Sabemos que o caminho em busca dos objetivos é longo, mas temos que estar preparados fisicamente e mentalmente para fazer nosso melhor e defender as cores do Bahia. Contamos com o apoio de toda a torcida do Bahia em busca dos triunfos que nos levarão de volta ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído", afirmou Danilo Fernandes, que foi ferido no ataque ao ônibus do Bahia, em fevereiro.

Já o Cruzeiro tem como principal ausência o meia João Paulo, realizando reforço muscular, além de Bruno José, que está acertando a sua transferência para o Coritiba.

No ataque, Waguininho e Vitor Leque brigam por uma vaga.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Luiz Otávio, Ignácio e Luiz Henrique; Rezende, Patrick de Lucca e Daniel; Marco Antônio, Raí e Rodallega

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Rômulo, Lucas Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian Oliveira, Pedro Castro e Fernando Canesin; Vitor Roque, Waguininho (Vitor Leque) e Edu.

DESFALQUES

BAHIA:

Mateus Claus e Lucas Mugni: departamento médico

CRUZEIRO:

(imagem de desfalque do time B - se houver no sistema)

João Paulo: reforço muscular

Bruno José: em negociação com o Coritiba

ARBITRAGEM

Árbitro: Ramon Abatti Abel - SC

Assistentes: Éder Alexandre e Henrique Neu Ribeiro - SC

VAR: Heber Roberto Lopes - SC

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bahia e Cruzeiro será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, nesta sexta-feira (8).