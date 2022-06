Bahia x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Jogo acontece neste sábado (4), pela décima rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Bahia e Criciúma se enfrentam neste sábado (4), na Arena Fonte Nova, a partir das 16h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela décima rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Bahia x Criciúma DATA Sábado, 4 de junho de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique - CE

Assistentes: Nailton Junior de Sousa e Renan Aguiar da Costa - CE

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves - BA

VAR: Gilberto Rodrigues Castro - PE

Onde vai passar?

O SporTV, na TV fechada e o Premiere, no pay-per-view, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste sábado, na Arena Fonte Nova.

⚠ Chegue cedo amanhã! Portões abrirão 14h30. Sócios Bahia da Massa voltarão à Cadeira Superior, com entrada apenas pelo Leste ou Super Norte (Estátua de Pelé). Sócios Lounge deverão acessar a Fonte pelo Estacionamento N2 ou pela Rua Anfrísia Santiago #BBMP pic.twitter.com/PTlduSaeK6 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) June 3, 2022

Informações da partida

Visando assumir a vice-liderança da Série B, o Bahia, atualmente com 16 pontos, soma dois a menos que o Sport, segundo colocado após a vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Criciúma, lutando para se afastar da zona de rebaixamento, registra 10 pontos, um a menos que o Náutico, que abre o Z-4.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, são sete vitórias para cada lado, além de seis empates. No último confronto, válido pela Série B de 2016, a equipe baiana venceu por 2 a 0.

Últimos resultados e próximos jogos

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Ponte Preta Série B 21 de maio de 2022 Tombense 1 x 0 Bahia Série B 27 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Sport Série B 8 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Operário x Bahia Série B 11 de junho de 2022 18h30 (de Brasília)

CRICIÚMA

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma x 1 Cruzeiro Série B 28 de maio de 2022 Inter de Lages 0 x 2 criciúma Série B 29 de maio de 2022

Próximas partidas