Bahia x Criciúma: escalação, desfalques e mais do jogo da Série B 2022

Jogo da décima rodada da Série B acontece às 16h30 (de Brasília); confira o serviço da partida deste sábado (4)

O Bahia recebe o o Criciúma na tarde deste sábado (4), a partir das 16h30 (do horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela décima rodada da Série B do Brasileiro.

De olho na vice-lderança da Segundona, o Bahia volta a campo após a derrota para o Tombense na última rodada. Atualmente, o Tricolor aparece na quarta posição, com 16 pontos, dois a menos que o Sport, segundo colocado.

Do outro lado, o Criciúma, na 15ª posição, luta para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, soma 10 pontos, um a menos que o Náutico, que abre o Z-4.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Últimas notícias e prováveis escalações

Para o confronto na Arena Fonte Nova, o Bahia terá os retornos de Rezende, Rodallega e Raí, enquanto Marco Antônio, suspenso, é desfalque certo para o técnico Guto Ferreira.

Do outro lado, o Criciúma chega para o confronto após uma semana agitada. Logo depois da derrota para o Cruzerio, o clube foi acusado de utilizar alguns jogadores de forma indevida na estreia da Série B do Catarinense, além da renúncia do presidente Anselmo Freitas, que alegou problemas de saúde.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do BAHIA: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Rezende e Daniel; Rildo, Rodallega e Matheus Davó.

Possível escalação do CRICIÚMA: Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Léo Costa, Arilson e Thiago Alagoano (Marquinhos Gabriel); Fellipe Mateus, Rafael Bilu e Caio Dantas.

Desfalques da partida

Bahia:

MARCO ANTÔNIO: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Criciúma:

sem desfalques confirmados

Transmissão ao vivo

O jogo entre Bahia e Criciúma será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no payp-per-view, neste sábado (4).