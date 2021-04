Bahia x CRB: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (17), pelas quartas de final da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bahia recebe o CRB neste sábado (17), às 16h (de Brasília), em Pituaçu, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. No modelo de duelo em jogo único, apenas a vitória interessa. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo no SBT (para BA, PB, PE, RN e AL), na TV aberta, na Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x CRB DATA Sábado, 17 de abril de 2021 LOCAL Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antônio Dib Moraes (PI)

Assistentes: Márcio Iglesias (PI) e Alisson Lima (PI)

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo (BA)

VAR:Wagner Reway (PB)

Assistentes VAR: Tiago Nascimento (PE) e Oberto da Silva (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia busca mais uma vitória na Copa do Nordeste / Foto: Divulgação Bahia

O SBT (para BA, PB, PE, RN e AL), na TV aberta, o Net/Claro, DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, são os canais que vão transmitir o jogo deste sábado (17), às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mesmo sem poder contar com o apoio do torcedor, o Bahia recebe o CRB em Pituaçu, buscando a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste.

A equipe comandada por Dado Cavalcanti está invicto atuando em casa. Em cinco jogos na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, venceu quatro e empatou um.

O volante Jonas, com desconforto muscular, e o goleiro Mateus Claus, em recuperação de lesão, são tratados como dúvidas.

"O que vai ser decisivo, vai ser a forma como vamos entrar em campo. Em um jogo decisivo, o nível de concentração precisa ser redobrado. Se assim fizermos, a possibilidade de êxito é muito maior", avaliou o treinador.

Já o CRB sabe que vencer o rival invicto em casa não será tarefa fácil, mas destaca que a equipe pode surpreender.

"O jogo contra o Bahia é um clássico nordestino. Mas o Bahia vem se consolidando na Série A, com isso, passa a ter um orçamento (maior) já há bastante tempo e vai jogar no seu campo. Eu acredito que o Bahia leva um favoritismo, sem dúvida alguma. Porém, isso não quer dizer que a classificação já foi conquistada por ele. Nós vamos jogar e lutar pra tentar surpreender o adversário e buscar essa classificação"; disse.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio, Matheus Bahia; Danielzinho, Patrick de Lucca, Thaciano; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.

Provável escalação do CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Claudinei, Carlos Jatobá e Diego Torres; Hyuri, Calyson e Lucão.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

O Bahia encerrou a primeira fase na vice-liderança do grupo A, com 13 pontos, registrando quatro vitórias, um empate, e três derrotas. Aproveitamento de 54.2%.

Salgueiro 2 x 3 Bahia - 28 de fevereiro de 2021

Bahia 1 x 1 Botafogo-PB - 6 de março de 2021

Vitória 1 x 0 Bahia - 13 de março de 2021

Bahia 4 x 0 Sport - 20 de março de 2021

CSA 2 x 0 Bahia - 23 de março de 2021

Bahia 5 x 0 Altos - 28 de março de 2021

Fortaleza 2 x 1 Bahia - 3 de abril de 2021

Bahia 2 x 1 ABC - 10 de abril de 2021

JOGOS DO CRB NA COPA DO NORDESTE

Já o CRB encerrou a fase de grupos na terceira posição do grupo A, com 13 pontos. Somando três vitórias, quatro empates e uma derrota. Aproveitamento de 54.2%.

Fortaleza 1 x 0 CRB - 3 de março de 2021

CRB 2 x 0 Sport - 6 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

CRB 2 x 1 Botafogo-PB - 21 de março de 2021

Vitória 1 x 1 CRB - 24 de março de 2021

CRB 2 x 0 ABC - 30 de março de 2021

Salgueiro 1 x 1 CRB - 4 de abril de 2021

CRB 1 x 1 Altos - 10 de abril de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 4 x 1 Manaus Copa do Brasil 7 de abril de 2021 Bahia 2 x 1 ABC Copa do Nordeste 10 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Bahia de Feira Campeonato Baiano 18 de abril de 2021 16h (de Brasília) Montevideo City Torque x Bahia Copa Sul-Americana 21 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Altos Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 Paysandu 1 x 2 CRB Copa do Brasil 13 de abril de 2021

Próximas partidas