Bahia x CRB: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (19), pela 19ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e CRB se enfrentam nesta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, a partir das 19h (de Brasília), pela 19ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.



O Bahia conta com o apoio de sua torcida para defender a sua posição dentro do G-4. O Tricolor está na terceira posição da Série B, com 33 pontos.

A equipe baiana segue sem poder contar com Emerson Santos, que faz aprimoração física, enquanto Djalma está suspenso.

Já o CRB está no meio da tabela e quer somar pontos fora de casa para tentar se aproximar do grupo de cima. Moccelin, suspenso, é desfalque do time alagoano, assim como Gilvan e Mathã, lesionados. Por outro lado, Gum e Guilherme Romão se recuperaram e viajaram..

Prováveis escalações

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes, André, Ignácio, Didi, Gabriel Xavier, Luiz Henrique, Patrick de Lucca, Daniel, Mugni, Raí Nascimento e Davó.

Possível escalação do CRB: Diogo, Raul Prata, Gum, Wellington Carvalho, Bryan, Yago, Uillian Correia, Longuine, Fabinho, Anselmo Ramon e Negueba.

Desfalques da partida

Bahia:

Emerson Santos: departamento médico.

Djalma: suspenso.

CRB:

Moccelin: suspenso.

Gilvan e Marthã: departamento médico.

Quando é?

JOGO Bahia x CRB DATA Terça-feira, 19 de julho de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Castro (GO)

Assistentes: Cristhian Sorence e Leone Rocha (GO)

Quarto árbitro: Moises Simão (BA)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 0 x 2 Bahia Série B 16 de julho de 2022 Athletico-PR 2 x 1 Bahia Copa do Brasil 12 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Bahia Série B 23 de julho de 2022 16h (de Brasília) Bahia x Náutico Série B 29 de julho de 2022 19h (de Brasília)

CRB

JOGO CAMPEONATO DATA CRB 1 x 1 Brusque Série B 16 de julho de 2022 Operário 2 x 3 CRB Série B 5 de julho de 2022

Próximas partidas