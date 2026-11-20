Como assistir a Bahia x Coritiba com uma VPN

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. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 36 21 de nov. de 2026 - 15:30

O Bahia recebe o Coritiba na Arena Fonte Nova pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O time da casa luta para garantir uma vaga na Copa Libertadores nas últimas semanas da temporada.

A equipe de Rogerio Ceni ocupa a sexta posição, com 53 pontos em 34 jogos, e detém a última vaga disponível para a fase preliminar da Libertadores. Uma vitória em casa reforçaria sua posição a quatro rodadas do fim, embora as distâncias para as equipes acima e abaixo continuem pequenas.

O Bahia empatou por 0 a 0 com o Grêmio em sua partida mais recente, resultado que interrompeu uma sequência de resultados variados, que incluiu uma derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro e uma vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo nas semanas anteriores. O elenco de Ceni quer voltar a vencer diante de sua torcida.

O Coritiba chega a Salvador na 13ª posição e com pouco em jogo na tabela, mas seus resultados recentes não dão ao Bahia nenhuma garantia de uma tarde fácil. A equipe de Guilherme Bossle perdeu por 1 a 0 para o Santos em sua última partida e venceu apenas um dos últimos cinco jogos pelo campeonato.

O confronto também tem importância fora de campo. Pep Guardiola, embaixador do City Football Group, e Ferran Soriano, CEO do grupo, têm presença prevista na Arena Fonte Nova para acompanhar a partida. A visita ressalta a ambição institucional que cerca o clube de Salvador desde que o City Football Group adquiriu uma participação de 90% em 2023.

Para o Bahia, a missão é clara: vencer para continuar no controle de seu destino continental. Para o Coritiba, o mínimo é evitar outra derrota.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Bahia x Coritiba.

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