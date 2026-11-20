Como assistir a Bahia x Coritiba com uma VPN
Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.
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- Adquira uma VPN confiável. Escolha um fornecedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar a partida!
Prévia da partida
O Bahia recebe o Coritiba na Arena Fonte Nova pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O time da casa luta para garantir uma vaga na Copa Libertadores nas últimas semanas da temporada.
A equipe de Rogerio Ceni ocupa a sexta posição, com 53 pontos em 34 jogos, e detém a última vaga disponível para a fase preliminar da Libertadores. Uma vitória em casa reforçaria sua posição a quatro rodadas do fim, embora as distâncias para as equipes acima e abaixo continuem pequenas.
O Bahia empatou por 0 a 0 com o Grêmio em sua partida mais recente, resultado que interrompeu uma sequência de resultados variados, que incluiu uma derrota por 3 a 2 para o Cruzeiro e uma vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo nas semanas anteriores. O elenco de Ceni quer voltar a vencer diante de sua torcida.
O Coritiba chega a Salvador na 13ª posição e com pouco em jogo na tabela, mas seus resultados recentes não dão ao Bahia nenhuma garantia de uma tarde fácil. A equipe de Guilherme Bossle perdeu por 1 a 0 para o Santos em sua última partida e venceu apenas um dos últimos cinco jogos pelo campeonato.
O confronto também tem importância fora de campo. Pep Guardiola, embaixador do City Football Group, e Ferran Soriano, CEO do grupo, têm presença prevista na Arena Fonte Nova para acompanhar a partida. A visita ressalta a ambição institucional que cerca o clube de Salvador desde que o City Football Group adquiriu uma participação de 90% em 2023.
Para o Bahia, a missão é clara: vencer para continuar no controle de seu destino continental. Para o Coritiba, o mínimo é evitar outra derrota.
Confira a seguir tudo o que você precisa saber para assistir ao vivo a Bahia x Coritiba.
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Técnico
- R. Ceni