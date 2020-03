Bahia x Confiança: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam neste sábado (7), pela Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Neste sábado (7), o recebe o Confiança, na Arena Fonte Nova, às 16h (de Brasília), pela sexta rodada da . A partida terá transmissão ao vivo do SBT (BA e SE), pela TV aberta, e do Live FC, serviço pago de streaming que transmite os jogos da competição. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Confiança DATA Sábado, 7 de março de 2020 LOCAL Arena Fonte Nova - Slavador, BA HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia recebe o Confiança pela 6ª rodada da Copa do Nordeste / Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia

A partida terá transmissão ao vivo do SBT (BA e SE), pela TV aberta, e do Live FC, serviço pago de streaming que transmite os jogos da competição. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Em busca da liderança do Grupo A da Copa do Nordeste, o Bahia recebe o Confiança na Arena Fonte Nova. Com oito pontos, o tricolor ocupa a segunda colocação na tabela, um ponto atrás do -PB, líder do grupo.

Como de costume, o técnico Roger Machado fez mistério sobre a equipe que vai a campo no sábado. Os desfalques ficam por conta de Marco Antônio, Giovanni e Ernando, que estão em recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Bahia: Anderson; João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho e Juninho Capixaba; Flávio, Gregore, Élber, Rossi e Clayson; Gilberto.

CONFIANÇA

O Confiança quer aproveitar o bom momento para seguir embalado no ano. Em primeiro lugar do Grupo B da Copa do Nordeste, com 13 pontos, e invicto no Campeonato Sergipano, a equipe promete dificultar muito os planos do Bahia.

Provável escalação do Confiança: Rafael ; Thiago Ennes, Nirley, Luan e Dudu; Amaral, Jeferson Lima, Danilo Pires; Reis, Mikael e Ítalo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional Asuncion 1x3 Bahia 26 de fevereiro 1x2 Bahia 1 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Atlanta Campeonato Baiano 7 de março 19h (de Brasília) x Bahia Copa do Nordeste 14 de março 20h (de Brasília)

CONFIANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 2x0 Copa do Nordeste 22 de fevereiro Confiança 3x2 Campeonato Sergipano 1 de março

Próximas partidas