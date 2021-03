Bahia x Botafogo-PB: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (6), pela segunda rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bahia recebe o Botafogo-PB neste sábado (6), em Pituaçu, a partir das 18h15 (de Brasília), pela segunda rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Nordeste FC. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Botafogo-PB DATA Sábado, 6 de março de 2021 LOCAL Pituaçu - BRA HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Michelangelo Martins de Almeida Junior

Assistentes: Ricardo Bezerra, Chianca e Karla Renata Cavalcanti de Santana

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor mandará a campo sua equipe principal / Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/Bahia

A partida será transmitida pela plataforma de streaming Nordeste FC. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bahia vai mandar a campo pela primeira vez nesta temporada seu time considerado titular. O Tricolor vem de vitória na primeira rodada e vai com força total para o duelo em Pituaçu.

Após estrear com empate na Copa do Nordeste, o Botafogo-SP entra em campo buscando os três pontos fora de casa. O meia Clayton e o atacante Rafael Oliveira devem inicar no banco.

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino, Lucas Fonseca, Juninho e Matheus Bahia; Patrick, Ramon e Daniel; Rodriguinho, Rossi e Gilberto.

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe, Rodrigo Ramos, Samuel, William Machado e Tsunami; Rogério, Juninho e Marcos Aurélio; Welton, Ramon e Roniel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Unirb FC Campeonato Baiano 3 de março de 2021 Salgueiro 2 x 3 Bahia Copa do Nordeste 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Conquista x Bahia Campeonato Baiano 7 de março de 2021 16h (de Brasília) Vitória x Bahia Copa do Nordeste 13 de março de 2021 16h (de Brasília)

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho Copa do Nordeste 27 de fevereiro de 2021 Náutico 1 x 1 Botafogo-PB Amistoso 20 de fevereiro de 2021

Próximas partidas