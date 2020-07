Bahia x Botafogo-PB: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Partida é válida pelas quartas de final da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

e -PB se enfrentam pelo último jogo das quartas de final da neste sábado (25), às 21h30 (de Brasília), em Pituaçu. A partida será transmitida pela Fox Sports, pela TV fechada e no Streaming LiveFc.com na internet, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Botafogo-PB DATA Sábado, 25 de julho de 2020 LOCAL Pituaçu (BA) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Gilberto estará entre os titulares do Bahia neste sábado (Foto: Rafael Melo/ FC)

A partida será transmitida na Fox Sports, pela TV fechada e pelo Streaming LiveFc.com, mas na Goal, o torcedor pode acompanhar o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vice-líder do grupo A com 17 pontos, o Bahia priorizou a Copa do Nordeste em vez do estadual e irá, mais uma vez, com o que tem de melhor disponível a campo.

Já o Botafogo-PB ficou na terceira posição do grupo, com 13 pontos marcados, voltou a relacionar Heleno e Wellington Cézar , que testaram negativo em novo exame de PCR.

Provável escalação do Bahia: Anderson, João Pedro, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba, Flávio, Ronaldo, Rodriguinho, Clayson, Gilberto e Élber..

Provável escalação do Botafogo-PB: Felipe, Erivélton, Fred, Luis Gustavo, Mário, Mineiro, Gabriel Correia, Rodrigo Andrade, Kelvin, Dico e Lohan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 4 x 1 Copa do Nordeste 22 de julho de 2020 Atlético-BA 1 x 0 Bahia 23 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x de Feira Campeonato Baiano 26 de julho de 2020 16h (de Brasília)

Botafogo-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo-PB 1 x 1 Copa do Nordeste 22 de julho de 2020 Sousa 1 x 1 Botafogo-PB Campeonato Paraibano 19 de julho de 2020

Próximas partidas