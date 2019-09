Bahia x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Botafogo busca reação após derrota para o São Paulo no Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet o confronto

Com uma derrota na rodada passada para o , o viaja até Salvador para encarar o , nesta quarta-feira (25), às 21h30 (de Brasília). O jogo será pela 21ª rodada do Brasilerão. O Bahia também busca se reencontrar com as vitórias: já são duas partidas sem vencer. Aqui na Goal você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Botafogo DATA Quarta, 25 de setembro LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador (BA) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo pela TV Globo e no canal Premiere, na TV fechada .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

O zagueiro Carli e o volante Alex Santana não enfrentam o Bahia, nesta quarta. Barroca ainda não terá Jean como opção. O volante operou o nariz. O treinador definirá o time após o treino desta terça.

Provável escalação do Bahia: Gatito, Marcinho, Marcelo (Carli), Gabriel e Gilson; Bochecha (Alex Santana), Cícero e João Paulo; , Rodrigo Pimpão (Lucas Campos) e Diego Souza.

BOTAFOGO

O Bahia teve dois dias de preparação para a partida contra o Botafogo, marcada para esta quarta-feira, na Arena Fonte Nova. Na manhã desta terça, o elenco tricolor passou por um treino tático comandado por Roger Machado, no qual ele escalou a equipe que deve ser titular. Em seguida, os auxiliares Cláudio Prattes e Roberto Ribas orientaram um trabalho de bolas paradas.

Para encerrar o dia, o elenco participou de um animado rachão. A partida contra o Botafogo será realizada às 21h30 (horário de Brasília).

Provável escalação do Botafogo: Douglas; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Gregore e Alejandro Guerra (Ronaldo); Lucca (Élber), Artur e Gilberto.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

As equipes se enfrentaram 64 vezes na história, com 21 triunfos e 66 gols marcados pelo Bahia e 22 vitórias e 76 gols anotados pelo Botafogo. Eles ainda empataram em 21 oportunidades. Nos últimos cinco confrontos, válidos por Brasileiro e , foram duas vitórias para cada lado e um empate. DATA JOGO COMPETIÇÃO 10/6/2018 Bahia 3 x 3 Botafogo Brasileirão 20/9/2018 Bahia 2 x 1 Botafogo Sul-Americana 3/10/2018 Botafogo 2 x 1 Bahia Sul-Americana 20/10/2018 Botafogo 0 x 1 Bahia Brasileirão 2/5/2019 Botafogo 3 x 2 Bahia Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 Brasileirão 15 de setembro 2 x 1 Bahia Brasileirão 21 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Avaí x Bahia Brasileirão 30 de setembro 20h (de Brasília) Bahia x Athletico-PR Brasileirão 5 de outubro 19h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Botafogo Brasileirão 14 de setembro Botafogo 1 x 2 São Paulo Brasileirão 21 de setembro

Próximas partidas