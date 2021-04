Bahia x Bahia de Feira: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela 8ª rodada do Campeonato Baiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Apenas um dia depois de jogar pela Copa do Nordeste, o Bahia entra em campo neste domingo (18), desta vez pelo Campeonato Baiano, para enfrentar seu xará de Feira de Santana. A partida terá transmissão ao vivo da TVE Bahia, na TV aberta, e também através do Youtube e do Facebook da emissora na internet.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Bahia de Feira DATA Domingo, 18 de abril de 2021 LOCAL Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bahia busca mais uma vitória no Baianão / Foto: Divulgação Bahia

A TVE Bahia, na TV aberta e também na internet, atráves de seus canais no Facebook e no Youtube, irá transmitir o jogo deste domingo (18), às 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Apenas 24 horas depois de enfrentar o CRB pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Bahia entra em campo pela oitava rodada do Campeonato Baiano. Em quarto lugar com nove pontos, o Tricolor de Salvador precisa de uma vitória para não sair da zona de classificação para a próxima fase do estadual.

Do outro lado, o Bahia de Feira, em terceiro lugar com 12 pontos, pode assumir a vice-liderança em caso de vitória, e se concentra apenas no Baianão neste momento, enquanto seu xará da capital também volta suas atenções para Copa do NE e Copa Sul-Americana.

Provável escalação do Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Germán Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Danielzinho, Patrick de Lucca e Thaciano; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.

Provável escalação do Bahia de Feira: Jean; Rony, Paulo Paraíba, Wesley, Cazumba, Victor Salvador, Diones, Jarbas, Tico, Pedro Neto, Deon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 ABC Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 Bahia x CRB Copa do Nordeste 17 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Montevideo City Torque x Bahia Copa Sul-Americana 21 de abril de 2021 21h30 (de Brasília) Bahia x Deportivo Guariba Copa Sul-Americana 27 de abril de 2021 21h30 (de Brasília)

BAHIA DE FEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia de Feira 1 x 1 Vitória Campeonato Baiano 31 de março de 2021 Bahia de Feira 1 x 0 Conquista Campeonato Baiano 7 de abril de 2021

Próximas partidas