Bahia x Azuriz: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Bahia e Azuriz se enfrentam nesta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, a partir das 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do streaming da Amazon Prime Video.

QUANDO É?

JOGO Bahia x Azuriz DATA Terça-feira, 19 de abril de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Amazon Prime, na plataforma de streaming, vai transmitir o jogo desta terça-feira, na Arena Fonte Nova.

MAIS INFORMAÇÕES

Como venceu a Copa do Nordeste em 2021, o Bahia estreia na terceira fase da Copa do Brasil, embalado com duas vitórias consecutivas na Série B.

"Quanto ao Azuris, vamos descansar. Já está mapeado pelo nosso staff. Vamos ver o que a gente vai ter para colocar em campo de melhor. Eu sei que o Rildo não pode jogar, o Didi não pode jogar. O Emerson não pode jogar. Esses três estão fora", afirmou o técnico Guto Ferreira.

Do outro lado, o Azuriz chega na terceira fase após eliminar o Botafogo-SP por 1 a 0, e o Mirassol também por 1 a 0, respectivamente.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 0 Cruzeiro Série B 9 de abril de 2022 Náutico 0 x 1 Bahia Série B 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Bahia Série B 22 de abril de 2022 19h (de Brasília) Bahia x Sampaio Corrêa Série B 26 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

AZURIZ

JOGO CAMPEONATO DATA Operário 3 x 0 Azuriz Paranaense 6 de março de 2022 Azuriz 1 x 0 Mirassol Copa do Brasil 9 de março de 2022

Próximas partidas