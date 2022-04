Bahia x Azuriz: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa do Brasil 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (19) para Bahia x Azuriz, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, a partir das 19h30 (do horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Embalado com duas vitórias consecutivas na Série B, o Bahia volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil, enquanto o Azuriz eliminou o Botafogo-SP e o Mirassol antes de chegar na terceira fase da competição.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto na Arena Fonte Nova, o Bahia deve entrar em campo com algumas mudanças na equipe titular, já visando uma maratona de cinco jogos nos próximos 15 dias.

Como Douglas Borel foi expulso na vitória sobre o Náutico na última rodada da Série B, o técnico Guto Ferreira deve optar pela escalação do lateral-direito entre os titulares, assim como Daniel.

Por outro lado, Hugo Rodallega e Lucas Mugni, lesionados, seguem fora.

Já o Azuriz, em sua primeira participação na história do torneio, terá Edson Carioca como a principal novidade da equipe.

"Momento único. Um clube com quatro anos de história já conseguir o que a gente está vivendo é incrível. A dificuldade da gente chegar até aqui é imensa. É o momento de continuar sonhando para passar mais uma fase", afirmou o técnico Fabiano Daitx.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma Silva; Falcão, Patrick de Lucca e Daniel; Marco Antônio, Jacaré e Matheus Davó.

Possível escalação do Azuriz: Caio; Igor Bosel, Salazar, Vinícius Guarapuava e Jamerson; Natan (Fábio), Vanderson e Fabrício Oya; Edson Carioca, Berguinho e Rone.

DESFALQUES

BAHIA:

Hugo Rodallega e Lucas Mugni: departamento médico

CICLANO: suspenso (cartão vermelho)

AZURIZ:

sem desfalques

ARBITRAGEM

Árbitro: Douglas Marques das Flores - SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Gustavo Rodrigues de Oliveira - SP

Quarto árbitro: Wagner Francisco Silva - BA

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bahia e Azuriz será transmitido ao vivo pelo streaming da Amazon Prime Video, nesta terça-feira.