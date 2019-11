Bahia x Atlético-MG: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (27), pela 35ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo direto por uma vaga na , o recebe o nessa quarta-feira (27), às 19h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio, em confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do canal Premiere. Na Goal você acompanha a partida minuto a minuto em tempo real, clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x DATA Quarta-feira, 27 de novembro LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAHIA

Flávio está suspenso e não joga.

Artur e Marco Antônio são dúvidas para o duelo.

Bahia empatou seus últimos seis jogos em casa contra o Atlético Mineiro na Série A, de 2011 a 2018.

Bahia acumula oito jogos sem vitórias em casa no Brasileirão 2019 (3E 5D), sendo sua maior sequência na Série A desde novembro de 2014 (9 - 2E 7D).

Provável escalação do Bahia: Douglas, Nino Paraíba, Wanderson, Juninho, Moisés; Élber, Gregore, Ronaldo, Lucca; Gilberto, Arthur Caíke.

ATLÉTICO-MG

Elias e Nathan estão lesionados e não jogam.

Zé Welison está suspenso.

Atlético Mineiro não venceu nenhum de seus últimos 12 jogos fora de casa no Brasileirão 2019 (6E 6D), sendo sua maior sequência na Série A desde novembro de 2012 (12 - 7E 5D).

Atlético Mineiro permitiu pelo menos 10 finalizações a seus rivais em 16 dos 17 jogos que disputou como visitante no Brasileirão 2019; a única exceção foi contra o Ceará, na vitória por 2-1 em maio (9 finalizações).

Provável escalação do : Cleiton, Patric, Igor Rabello, Réver, Fábio ; Vinícius, Luan, Otero, Marquinhos, Cazares; Di Santo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 Brasileirão 17 de novembro Goiás 4 x 3 Bahia Brasileirão 24 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Bahia Brasileirão 01 de dezembro 18h (de Brasília) Bahia x Brasileirão 05 de dezembro 19h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Galo Brasileirão 16 de novembro Galo 0 x 1 -PR Brasileirão 24 de novembro

Próximas partidas