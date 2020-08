Bahia x Atlético-BA: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Times se enfrentam pelo jogo de volta da final do Campeonato Baiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após o empate sem gols no jogo de ida, e Atlético-BA duelam neste sábado (5), em Pituaçu, às 16h30 (de Brasília), pelo segunda partida da final do Campeoanto Baiano. O duelo terá transmissão ao vivo pela Globo (BA) na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Bahia x Atlético-BA DATA Sábado, 8 de agosto de 2020 LOCAL Pituaçu (BA) HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida poderá acompanhar o jogo pela TV e também na internet (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

A partida terá transmissão ao vivo pela Globo (BA) na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, clicando aqui.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bahia chega para o duelo decisivo pressionado após perder a para o Ceará, e também por ter empatado com o Atlético na primeira partida da final. Os muros do CT do clube foram pixados durante a semana, com a torcida Tricolor protestando contra a diretoria e ainda pedindo a saída do técnico Roger Machado, que deve mandar a campo a equipe titular, mas sem poder contar com Gilberto, que segue em recuperação de lesão no joelho.

Já o Atlético-BA quer aproveitar justamente o mau momento do rival para tentar surpreender e conquistar o estadual

Provável escalação do Bahia: Anderson, João Pedro (Nino Paraíba), Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba, Gregore, Flávio, Rodriguinho, Rossi, Fernandão e Élber.

Provável escalação do Atlético-BA: Fábio, Paulinho, Mailson, Eduardo, Felipinho, Lucas, Dedeco, Edilson, Tobinha, Russo e Magno Alves.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-BA 0 x 0 Bahia 5 de agosto de 2020 Bahia 0 x 1 Ceará Copa do Nordeste 4 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Bahia Campeonato Brasileiro A definir A definir Bahia x Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-BA

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-BA 0 x 0 Bahia Campeonato Baiano 2 de agosto de 2020 Juazeirense 1 x 4 Atlético-BA Campeonato Baiano 29 de julho de 2020

