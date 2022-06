Bahia x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais das oitavas de final da Copa do Brasil

Partida acontece nesta quarta-feira (22), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bahia recebe o Athletico-PR na noite desta quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, a partir das 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta está marcado para o dia 12 de julho, às 20h30 (Brasília), na Arena da Baixada. A partida terá transmissão ao vivo do do streaming online da Amazon Prime Video (veja como). Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

O Bahia chega às oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Azuriz, nos pênaltis. Já pela Série B, o Tricolor é o terceiro colocado, com 25 pontos, mas vem de derrota na última rodada.

🔵🔴⚪ Coletivo em campo aberto e trabalho de fundamentos marcaram dia no CT. Quarta tem oitavas de final da @CopadoBrasil ➡️ https://t.co/cQ2EBMVa4E #BBMP pic.twitter.com/RxmVwcI787 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) June 20, 2022

A equipe baiana aproveitou a semana cheia de trabalhos para entrar em forma e sair na frente diante dos paranaenses. "A gente tem estudado bastante o time deles, se preparando bastante. Nossa semana foi muito forte. Estamos bem preparados para esse jogo", disse o volante Rezende, em entrevista coletiva.

O Athletico-PR, por sua vez, vive grande desde a chegada de Felipão ao comando, com sete vitórias, três empates e uma derrota. Na fase anterior da Copa, o Furacão passou pelo Tocantinópolis, com duas goleadas.

Para o duelo desta quarta, o Rubro-Negro conta com os retornos de Pedro Rocha, recuperado de lesão, além de Abner e Hugo Moura, que não atuaram no fim de semana devido a suspensão.

Em confrontos diretos entre as equipes, o Athletico-PR venceu 10 vezes, contra 6 do Bahia, além de 4 empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otáveio e Djalma; Patrick de Lucca, Daniel e Lucas Mugni; Vitor Jacaré, Davó e Rodallega.

Possível escalação do Athletico-PR: Bento; Khelven, Pedro Henrique, Nico Hernández e Abner; Hugo Moura, Christian (Matheus Fernandes) e Terans; Pedro Rocha, Pablo e Cuello.

Desfalques da partida

Bahia:

Rildo: atuou nesta edição por outra equipe.

Didi, Emerson Santos e Marco Antônio: departamento médico.

Athletico-PR:

Canobbio e Cirino: lesionados.

Vitor Roque: atuou nesta edição por outra equipe.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Athletico-PR é favorito contra o Bahia nas odds da Sportsbet.io (clique aqui para ver as melhores opções). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,69 na vitória do Furacão, $ 2,97 no empate e $ 2,75 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $1,32 quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,67 para não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se o placar final será par, pagando-se $ 1,83, ou ímpar, pagando-se $1,98.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Bahia x Athletico-PR DATA Quarta-feira, 22 de junho de 2022 LOCAL Arena Fonte Nova, Salvador - BA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Labes (SC)

Quarto árbitro: Marielson Silva (BA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 0 x 1 Chapecoense Série B 14 de junho de 2022 Operário 0 x 1 Bahia Série B 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Novorizontino Série B 25 de junho de 2022 16h (de Brasília) Brusque x Bahia Série B 28 de junho de 2022 19h (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 19 de junho de 2022 Athletico-PR 1 x 1 Corinthians Brasileirão 15 de junho de 2022

Próximas partidas