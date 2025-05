Bahia x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro feminino 2025

Equipes entram em campo neste domingo (18), pela 11ª rodada da primeira fase da competição

O Bahia recebe o São Paulo na tarde deste domingo (18), às 15h (de Brasília), na Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro feminino de 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Bahêa, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Bahia ocupa atualmente a nona posição no Brasileirão Feminino, somando 14 pontos. A equipe venceu quatro partidas e empatou duas das dez já disputadas. Se superar o São Paulo na próxima rodada, o time baiano entra na zona de classificação e se aproxima de garantir um lugar nas quartas de final do campeonato. As visitantes, por sua vez, estão no sexto lugar, com 18 pontos.

Prováveis escalações

Bahia: Yanne, Dan, Aila, Tchula, Mila Santos, Kaiuska, Angela Gómez, Vilma, Cássia, Ellen e Wendy Carballo. Técnico: Felipe Freitas.

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Anny, Day Silva e Bia Menezes; Robinha, Aline e Camilinha; Dudinha, Crivelari e Isa. Técnico: Thiago Viana.

Desfalques

Gica, Treyci, Juliana, Helô e Mari Pires são desfalques.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

