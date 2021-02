Bahia x Santos: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), pela 38ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos visita o Bahia nesta quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, já classificado para a Copa Libertadores. O duelo terá transmissão ao vivo na TNT, e no Premiere, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Santos DATA Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR)

Assistentes: Sidmar dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo Gonçalves (BA)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Assistentes VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ) e Diogo Carvalho (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe já está confirmado na Pré-Libertadores / Foto: Getty Images

Os canais TNT e o Premiere, na TV fechada, vão passar o jogo desta quinta (25), às 21h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Já classificado para a Libertadores, o Santos entra em campo na última rodada apenas para cumprir tabela.

O auxiliar Marcelo Fernandes comanda a equipe, uma vez que Ariel Holan, contratado para substituir Cuca, só assume o time no Paulistão.

Marinho, com Covid-19, será substituído por Angelo, de apenas 16 anos.

Do outro lado, o Bahia tem quatro baixas confirmadas: Mateus Claus e Índio Ramírez, no departamento médico, além de João Pedro e Fessin, com Covid-19.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Fernando Pileggi (Ivonei), Luiz Felipe, Alex e Wagner Palha; Vinícius Balieiro, Sandry e Jean Mota; Angelo, Bruno Marques e Arthur Gomes.

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca, Matheus Bahia; Gregore, Patrick de Lucca, Ronaldo; Rossi, Rodriguinho, Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 0 Corinthians Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021 Santos 1 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santo André x Santos Campeonato Paulista 28 de fevereiro de 2021 19h15 (de Brasília) Santos x Ferroviária Campeonato Paulista 3 de março de 2021 17h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 4 Bahia Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 Bahia 1 x 2 Juazeirense Campeonato Baiano 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas