Bahia procura Tiago Nunes para o cargo de Dado Cavalcanti e tenta avançar em negócio

Diretor de futebol Júnior Chávare procura treinador que deixou o Grêmio em julho passado e tenta um acordo após demissão de Dado Cavalcanti

O Bahia está à procura de um novo treinador após a demissão de Dado Cavalcanti, demitido na manhã desta terça-feira (17). Tiago Nunes, que está sem clube desde que deixou o Grêmio, no início de julho, é a principal opção do clube no mercado da bola.

O diretor de futebol Júnior Chávare já fez contato com o técnico e discutiu ideias de um possível início na função que era ocupada por Dado Cavalcanti. O treinador tem interesse em assumir o cargo, mas as partes ainda discutem metodologia de trabalho e questões financeiras para um eventual acordo, conforme apurado pela Goal.

As tratativas são lideradas por Júnior Chávare. O dirigente, que assumiu o futebol profissional do Bahia em março deste ano, conversa com os seus pares para definir o futuro treinador da equipe. Tiago Nunes é o predileto, mas outros nomes também foram avaliados no mercado da bola, como Dorival Júnior, Rogério Ceni e Jair Ventura.

Tiago Nunes está livre no mercado desde que deixou o Grêmio. O técnico assumiu a equipe em abril deste ano, ainda na disputa do Campeonato Gaúcho. Em 19 partidas, obteve dez vitórias, quatro empates e cinco derrotas. Uma sequência de sete partidas sem vencer, entre Copa do Brasil e Brasileirão, culminou na queda do técnico após a nona rodada do torneio. Ele foi substituído por Luiz Felipe Scolari.

Antes disso, Tiago Nunes teve uma passagem também apagada pelo Corinthians. O técnico foi vice-campeão paulista pela equipe diante do Palmeiras na temporada passada e não resistiu aos resultados negativos no Campeonato Brasileiro. Ele acabou demitido em setembro, depois uma derrota para o arquirrival Palmeiras pelo principal torneio nacional.