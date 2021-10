Bahia x Palmeiras: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (12), pela 26ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras enfrenta o Bahia nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP, BA, RS, PR, GO, TO, MT, MS, SE, AL, PE, RN, CE, MA, AM, RO, RR, AC e AP), na TV aberta, da TNT (exceto BA) e do Premiere, na TV fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Palmeiras DATA Terça-feira, 12 de outubro de 2021 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abatti (SC)

Assistentes: Henrique Neu (SC) e Éder Alexandre (SC)

Quarto árbitro: Bruno Pereira (BA)

VAR: Jean Pierre (RS)

Auxiliar VAR: Lucio Beiersdorf (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Palmeiras

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Terceiro colocado no Brasileirão, com 39 pontos, 14 a menos que o líder Atlético-MG, o Palmeiras busca voltar a vencer depois de acumular três derrotas e um empate, nos últimos quatro jogos do campeonato.

Para o confronto fora de casa, o técnico Abel Ferreira segue sem contar com Marcos Rocha, Mayke, Danilo e Zé Rafael, além de Weverton, Gómez e Piquerez, com suas respectivas seleções.

Do outro lado, o Bahia, na zona de rebaixamento, com 26 pontos, voltou a vencer na última rodada, quando bateu o Athletico-PR por 2 a 0.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson, Gabriel Menino, Luan, Renan e Jorge; Felipe Melo, Patrick de Paula, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.

Provável escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Daniel (Raniele) e Mugni; Juninho Capixaba, Raí e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGOS CAMPEONATO DATA América-MG 2 x 1 Palmeiras Brasileirão 6 de outubro de 2021 Palmeiras 2 x 4 RB Bragantino Brasileirão 10 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Internacional Brasileirão 17 de outubro de 2021 16h (de Brasília) Ceará x Palmeiras Brasileirão 20 de outubro de 2021 19h (de Brasília)

BAHIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Corinthians 3 x 1 Bahia Brasileirão 6 de outubro de 2021 Athletico-PR 0 x 2 Bahia Brasileirão 9 de outubro de 2021

Próximas partidas