Bahia x Operário-PR ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (4), pela primeira rodada do grupo 25; veja como acompanhar na TV e na internet

Bahia e Operário-PR entram em campo na tarde desta quarta-feira (4), às 15h15 (de Brasília), em São Bernardo do Campo, pela primeira rodada do grupo 25 da Copinha de 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O duelo abre a disputa da chave, com o Tricolor buscando o título inédito. As outras equipes do grupo são CSA e São Bernardo. Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória.

Próximos jogos do Bahia

CSA x Bahia - 7 de janeiro de 2023, às 15h (de Brasília)

São Bernardo x Bahia - 10 de janeiro de 2023, às 15h15 (de Brasília)

A lista de inscritos do Bahia na Copinha 2023

Goleiros: Brenno, David, Eric e Thiago Gomes;

Laterais: Daniel, Hygor, Alex e Rafael;

Zagueiros: Hebert, Luis Rodrigo, Marcello, Nathan e Yuri;

Meias: Abraão, Cuadrado, Guilherme Brito, Hiago, Lustosa, Meireles, Roger, Vitinho e Vitor Muller;

Atacantes: Gabriel Matos, Gustavo Kawã, Jordan, Kauan, Kennedy, Lawan, Léo Guerra e Petterson.

Prováveis escalações

Melhor participação na Copa São Paulo

O Bahia foi vice-campeão da Copinha em 2011.

Quando é?