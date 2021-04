Bahia na Copa do Nordeste: maiores artilheiros, goleadas e informações históricas

Confira algumas informações importantes sobre a história do time baiano no principal torneio do Nordeste

Tricampeão da Copa do Nordeste, o Bahia é o segundo maior campeão da história do torneio (ao lado do Sport), perdendo apenas para o Vitória, que contabiliza quatro troféus, e agora vai em busca de mais uma glória.

Classificado para as quartas de final da "Lampions League 2021", o Bahia terá pela frente o CRB, e caso passe, duela contra o classificado de Fortaleza x CSA na semifinal.

Em sua 17ª participação no torneio, o Bahia – campeão em 2001, 2002 e 2017 –, além dos títulos, também registra algumas campanhas que valem destaque.

Abaixo, confira algumas das principais curiosidades e estatísticas do Bahia na Copa do Nordeste.

OS TÍTULOS DO BAHIA NA COPA DO NORDESTE

Como foi a campanha do Bahia na Copa do Nordeste 2001?

Em 2001, foram 17 jogos, com 13 vitórias, dois empates e duas derrotas.

1ª rodada: Bahia 4 x 0 América-RN - 17 de janeiro de 2001

2ª rodada: Náutico 1 x 1 Bahia - 24 de janeiro de 2001

3ª rodada: Bahia 1 x 1 Sport - 31 de janeiro de 2001

4ª rodada: Bahia 2 x 0 Ceará - 7 de fevereiro de 2001

5ª rodada: Santa Cruz 3 x 0 Bahia - 11 de fevereiro de 2001

6ª rodada: Bahia 2 x 1 Sergipe - 14 de fevereiro de 2001

7ª rodada: Botafogo-PB 1 x 3 Bahia - 21 de fevereiro de 2001

8ª rodada: ABC 4 x 1 Bahia - 28 de fevereiro de 2001

9ª rodada: Bahia 4 x 1 Vitória - 4 de março de 2001

10ª rodada: Bahia 1 x 0 Fluminense de Feira - 11 de março de 2001

11ª rodada: CSA 0 x 3 Bahia -18 de março de 2001

12ª rodada: Bahia 2 x 0 Treze - 25 de março de 2001

13ª rodada: Fortaleza 0 x 2 Bahia - 1 de abril de 2001

14ª rodada: Bahia 2 x 1 CRB - 8 de abril de 2001

15ª rodada: Confiança 3 x 5 Bahia - 14 de abril de 2001

Semifinal Bahia 2 x 1 Fortaleza - 21 de abril de 2001

Final: Bahia 3 x 1 Sport - 28 de abril de 2001

Como foi a campanha do Bahia na Copa do Nordeste 2002?

Em 19 jogos, foram 10 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Confira os números abaixos.

1ª rodada: Bahia 0 x 0 América-RN - 20 de janeiro de 2002

2ª rodada: Bahia 3 x 1 Náutico - 27 de janeiro de 2002

3ª rodada: Sport 0 x 2 Bahia - 30 de janeiro de 2002

4ª rodada: Ceará 2 x 1 Bahia - 3 de fevereiro de 2002

5ª rodada: Bahia 1 x 1 ABC - 6 de fevereiro de 2002

6ª rodada: Bahia 2 x 0 Santa Cruz - 17 de fevereiro de 2002

7ª rodada: Sergipe 2 x 2 Bahia - 24 de fevereiro de 2002

8ª rodada: Bahia 3 x 0 Botafogo-PB - 3 de março de 2002

9ª rodada: Vitória 3 x 0 Bahia - 10 de março de 2002

10ª rodada: Fluminense de Feira 1 x 0 Bahia - 17 de março de 2002

11ª rodada: Bahia 4 x 1 CSA - 20 de março de 2002

12ª rodada: Treze 3 x 4 Bahia -24 de março de 2002

13ª rodada: Bahia 3 x 2 Fortaleza - 31 de março de 2002

14ª rodada: CRB 3 x 1 Bahia - 7 de abril de 2002

15ª rodada: Bahia 10 x 2 Confiança - 14 de abril de 2002

Semifinal (ida): Náutico 0 x 0 Bahia - 21 de abril de 2002

Semifinal (volta): Bahia 1 x 0 Náutico - 27 de abril de 2002

Final (ida): Bahia 3 x 1 Vitória - 5 de maio de 2002

Final (volta): Vitória 2 x 2 Bahia - 12 de maio de 2002

Quartas de final: Ceará 1 x 0 Vitória - 25 de julho de 2020

Semifinal: Fortaleza 0 x 1 Ceará - 29 de julho de 2020

Final ida: Ceará 3 x 1 Bahia - 1 de agosto de 2020

Final volta: Bahia 0 x 1 Ceará - 5 de agosto de 2020

Como foi a campanha do Bahia na Copa do Nordeste 2017?

Em 12 jogos, o Bahia registrou oito vitórias, três empates e uma derrota.

1ª rodada: Fortaleza 0 x 0 Bahia - 26 de janeiro de 2017

2ª rodada: Bahia 2 x 0 Moto Club - 4 de fevereiro de 2017

3ª rodada: Altos 0 x 0 Bahia - 12 de fevereiro de 2017

4ª rodada: Bahia 3 x 0 Altos - 2 de março de 2017

5ª rodada: Moto Club 0 x 4 Bahia - 12 de março de 2017

6ª rodada: Bahia 2 x 0 Fortaleza - 22 de março de 2017

Quartas de final (ida): Sergipe 2 x 4 Bahia - 29 de março de 2017

Quartas de final (volta): Bahia 3 x 0 Sergipe - 2 de abril de 2017

Semfinal (ida): Vitória 2 x 1 Bahia - 27 de abril de 2017

Semifinal (volta): Bahia 2 x 0 Vitória - 30 de abril de 2017

Final (ida): Sport 1 x 1 Bahia - 17 de maio de 2017

Final (volta): Bahia 1 x 0 Sport - 24 de maio de 2017

BAHIA PERDEU APENAS UMA VEZ PARA O FORTALEZA NA COPA DO NORDESTE



Fortaleza quebrou o jejum contra o Bahia na Copa do Nordeste em 2021/ Foto: Divulgação Fortaleza

No último dia 4, o Bahia viu o Fortaleza encerrar o jejum de 11 jogos sem saber o que é vencer o rival na "Lampions League". Agora, o retrospecto do "Clássico Tricolor" no torneio, é uma vitória do Fortaleza, três empates e oito triunfos do clube baiano.

Confira o histórico do confronto na Copa do Nordeste:

Fortaleza 1 x 2 Bahia - 1998

Bahia 7 x 1 Fortaleza - 1998

Fortaleza 0 x 2 Bahia - 2001

Bahia 2 x 1 Fortaleza - 2001

Bahia 3 x 2 Fortaleza - 2002

Bahia 1 x 0 Fortaleza - 2010

Fortaleza 1 x 2 Bahia - 2016

Bahia 1 x 1 Fortaleza - 2016

Fortaleza 0 x 0 Bahia - 2017

Bahia 2 x 0 Fortaleza - 2017

Fortaleza 2 x 2 Bahia - 2019

Fortaleza 2 x 1 Bahia ' 2021

QUAL É O CLUBE COM MAIS PARTICIPAÇÕES NA COPA DO NORDESTE?



Foto: Divulgação Bahia

Até o momento, o Bahia participou de todas as edições da Copa do Nordeste. Confira a lista abaixo!

Bahia, Botafogo-PB, Vitória, CRB - 17 participações

América-RN, Ceará, ABC - 16 participações

Ceará - 15 participações

Sport - 14 participações

Confiança, Fortaleza, Náutico e Santa Cruz - 13 participações

MAIORES ARTILHEIROS DA COPA DO NORDESTE

O ex-atacante Sérgio Alves é o maior artilheiro de uma edição da Copa do Nordeste. Em 2002, jogando pelo Bahia, ele marcou 13 gols, ajudando o Tricolor a ser campeão.

Em 17 edições, o Bahia conta com quatro artilheiros na competição. Em 1999, Uéslei foi o primeiro que atingiu a artilharia, com 10 gols marcados.