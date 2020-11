Bahia x Melgar: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (6), pela Copa Sul-Americana; veja como acompanhar na TV e na internet

No reencontro com a Arena Fonte Nova após oito meses, o recebe o na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão apenas por meio da Conmebol TV, um canal pay-per-view da própria entidade em parceria com a BandSports. Aqui, na Goal, você acompanha o tempo real da partida, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Melgar DATA Quinta-feira, 5 de novembro de 2020 LOCAL Arena Fonte Nova - Bahia HORÁRIO 21h30 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia/Divulgação)

A partida terá transmissão apenas por meio da Conmebol TV, um canal pay-per-view da própria entidade em parceria com a BandSports. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Como perdeu o jogo de ida por 1 a 0, o Bahia entra em campo precisando vencer por dois gols de diferença para avançar na .

Para o duelo, o técnico Mano Menezes terá o retorno de Rodriguinho, recuperado de lesão. No entanto, Ernando e o João Pedro seguem fora.

Já o Melgar chega para o duelo após ser derrotado por 4 a 0 para o , no , mas chega com vantagem do empate.

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho, Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Rodriguinho (Daniel/Fessin); Rossi, Clayson (Élber), Gilberto.

Provável escalação do Melgar: Cáceda; Pellerano, Ibáñez, Deneumostier (Fuentes), Reyna; Tandazo (Dani Cabrera), Míguez, Joel Sánchez, Amoroso, Vidales; Arce.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Melgar 1 x 0 Bahia Copa Sul-Americana 30 de outubro de 2020 3 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro 1 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Campeonato Brasileiro 8 de novembro de 2020 18h15 (de Brasília) Bahia x Campeonato Brasileiro 11 de novembro de 2020 18h45 (de Brasília)

MELGAR

JOGO CAMPEONATO DATA Ayacucho 2 x 0 Melgar Clausura 30 de outubro de 2020 Melgar 0 x 4 Alianza Lima Copa Movistar 2 de novembro de 2020

Próximas partidas