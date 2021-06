Bahia x Internacional: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você acompanha o jogo em tempo real O Internacional visita o Bahia neste domingo (13), às 20h30 (de Brasília), em Pituaçu, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro , pressionado após eliminação na Copa do Brasil . A partida terá transmissão ao vivo no Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bahia x Internacional DATA Domingo, 13 de junho de 2021 LOCAL Pituaçu - Salvador, BA HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner do Nascimento (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Daniel do Espírito (RJ)

Quarto árbitro: Edvalter Marinho (BA)

VAR: Marcio Henrique (SP)

Assistente VAR: Cleriston Clay (SE)

ONDE VAI PASSAR?



Colorado busca a primeira vitória no Brasileirão 2021 / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo, às 20h30 (de Brasília). Na Goal, você também acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sem saber o que é vencer no Brasileirão e eliminado da Copa do Brasil, o Internacional entra em campo pressionado após a demissão do técnico Ramírez.

"Às vezes dá certo em um lugar, às vezes, não. A convicção no Ramírez continua, no trabalho desenvolvido, mas questões internas, resultados imediatos, situações internas acabam não dando certo. Não posso negar que existia uma ânsia grande pela troca da comissão, óbvio que ninguém queria isso. É importante entender que o trabalho é a médio e longo prazo, e o Internacional estava tendo dificuldade no curtíssimo prazo. É o que queremos ajustar", afirmou o dirigente João Patrício Herrmann.

Já o Bahia ainda não sabe o que é perder na competição, com a vitória sobre o Santos na estreia e o empate com o Bragantino na última rodada.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Saravia, Lucas Ribeiro (Zé Gabriel), Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto e Thiago Galhardo.

Provável escalação do Bahia: Mateus Claus; Renan Guedes, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Matheus Galdezani, Thaciano, Rossi, Rodriguinho e Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGOS CAMPEONATO DATA Fortaleza 5 x 1 Internacional Brasileirão 6 de junho de 2021 Internacional 1 x 3 Vitória Copa do Brasil 10 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Atlético-MG Brasileirão 16 de junho de 2021 19h (de Brasília) Internacional x Ceará Brasileirão 20 de junho de 2021 16h (de Brasília)

BAHIA

JOGOS CAMPEONATO DATA Bragantino 3 x 3 Bahia Brasileirão 6 de junho de 2021 Bahia 1 x 0 Vila Nova Copa do Brasil 9 de junho de 2021

Próximas partidas