Bahia x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), pela 34ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Fluminense e Bahia entram em campo nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para RJ, ES, BA, RN, PI, MA, PE, GO, PA), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Bahia x Fluminense DATA Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021 LOCAL Arena Fonte Nova - Salvador, BA, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues (SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)

Quarto árbitro: Ricarle Gustavo (BA)

VAR: Rodrigo Dalonso (SC)

Assistentes VAR: Ramon Abatti (SC) e Henrique Neu (SC)

ONDE VAI PASSAR?



Tricolor busca mais uma vitória no Brasileirão / Foto: Lucas Merçon / Fluminense

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para RJ, ES, BA, RN, PI, MA, PE, GO, PA), na TV aberta, e no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado no Brasileirão, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (3), com o retorno do meia Yago Felipe, que cumpriu suspensão na última rodada.

Por outro lado, o técnico Marcão é tratado como dúvida.

Preparação finalizada!💪



Amanhã, às 21h30, o desafio do #TimeDeGuerreiros é na Fonte Nova, contra o Bahia! VAMOS, FLUMINENSE! 🇭🇺



📸: Mailson Santana/FFC pic.twitter.com/wy80UhSmc5 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 2, 2021

Já o Bahia, vindo de uma derrota e um empate, terá um retorno importante: Índio Ramírez, que cumpriu suspensão no empate com o Vasco.

Já Rossi, suspenso, está fora, enquanto Nino Paraíba, com dores no tornozelo, é dúvida.

Provável escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Egídio; Martinelli, Hudson, Nenê; Luiz Henrique (Yago Felipe), Lucca, Fred.

Provável escalação do Bahia: Douglas (Anderson); João Pedro (Nino Paraíba), Ernando, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo, Daniel, Índio Ramírez; Tiago (Fessin), Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021 Fluminense 3 x 0 Goiás Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Atlético-MG Campeonato Brasileiro 10 de fevereiro de 2021 21h30 (de Brasília) Ceará x Fluminense Campeonato Brasileiro 15 de fevereiro de 2021 18h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Corinthians Campeonato Brasileiro 28 de janeiro de 2021 Vasco 0 x 0 Bahia Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021

Próximas partidas