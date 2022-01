Bahia e Sport tentam empréstimo de Pedro Bicalho, do Palmeiras

Em negociação para renovar o contrato com o Palmeiras, o volante Pedro Bicalho, capitão do time sub-20 na disputa da Copinha, recebeu propostas por empréstimo de dois clubes: Bahia e Sport.

A GOAL apurou que ambos procuraram o estafe do jogador a fim de levá-lo por empréstimo até o fim da temporada. As ofertas ainda são analisadas e devem ser respondidas nos próximos dias. A ideia é que o meio-campista atue no futebol profissional em 2022, com o intuito de ganhar mais experiência.

Antes de liberá-lo no mercado da bola, o Palmeiras pretende renovar o seu compromisso, que se encerra em dezembro deste ano. Capitão do time campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Pedro Bicalho é tratado como um nome promissor nos bastidores da Academia de Futebol.

Pedro Bicalho fez seis partidas pelo Palmeiras na disputa da Copa São Paulo. Na ocasião, marcou um gol. O jogdor de 20 anos deixará as categorias de base nesta temporada.