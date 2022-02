Bahia de Feira x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa do Brasil 2022

Bahia de Feira e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (24), na Arena Cajueiro, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Bahia de Feira x Coritiba DATA Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022 LOCAL Arena Cajueiro - Bahia de Feira, BA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, na Arena Cajueiro.

MAIS INFORMAÇÕES

Por estar melhor colocado no ranking da CBF, o Coritiba estreia na Copa do Brasil com o confronto contra o Bahia de Feira fora de casa, e entra em campo com a vantagem do empate para avançar. Quem passar, enfrenta Pouso Alegre-MG ou Paraná.

E assim chegamos em Feira de Santana

🇳🇬✈

🎥 @rafaianoski / Coritiba pic.twitter.com/jNyMVmCFA6 — Coritiba (@Coritiba) February 23, 2022

O Coxa vem de vitória no clássico contra o Paraná por 2 a 1 no Campeonato Paranaense, enquanto o Bahia de Feira empatou com o Barcelona-BA na última rodada do Baiano.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CORITIBA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 0 Athletico-PR Paranaense 16 de fevereiro de 2022 Paraná 1 x 2 Coritiba Paranaense 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Azuriz x Coritiba Campeonato Paranaense 1 de março de 2022 19h (de Brasília) Coritiba x Maringá Campeonato Paranaense 6 de março de 2022 16h (de Brasília)

BAHIA DE FEIRA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Jacuipense 2 x 0 Bahia de Feira Campeonato Baiano 16 de fevereiro de 2022 Barcelona-BA 1 x 1 Bahia de Feira Campeonato Baiano 20 de fevereiro de 2022

Próximas partidas